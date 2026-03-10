Папамобиль, выступление с балкона и месса на стадионе: как Монако встретит Папу Льва XIV

На этой неделе Княжеский дворец представил программу визита Папы Римского в Монако. Это станет первым апостольским визитом понтифика в Княжество в современную эпоху.

Папа Лев XIV прибудет в Монако в субботу, 28 марта 2026 года. В течение дня запланирована насыщенная программа — от официальных церемоний до духовных встреч. Визит имеет особое историческое значение: последний раз Епископ Рима посещал Монако в 1538 году, когда сюда прибыл Павел III. С тех пор прошло почти пять столетий.

От балкона дворца до мессы на стадионе «Луи II»

День начнётся в 9:00 с прибытия Папы на вертолётную площадку Монако, где его встретят Князь Альбер II и Княгиня Шарлен. Затем кортеж направится к Княжескому дворцу, где в 9:25 состоится церемония приветствия в парадном дворе — по протоколу, уже применявшемуся во время государственных визитов президента Франции Эмманюэля Макрона и президента Португалии Марселу Ребелу де Соузы. После этого, в 9:40, запланирована аудиенция Папы с монархом. Одним из ключевых моментов утра станет выступление с балкона дворца: в 10:10 Князь Альбер II и Папа Лев XIV обратятся с приветственным словом к жителям и гостям Княжества, собравшимся на Дворцовой площади.

В 10:40 папский кортеж отправится на папамобиле к кафедральному собору, где архиепископ Монако Доминик-Мари Давид проведёт встречу с католической общиной (11:00). В 11 часов 45 минут на площади перед часовней Св. Девоты состоится встреча с молодёжью и катехуменами, к которым Лев XIV обратится с речью. Кульминацией дня станет публичная месса, которая начнётся в 15:30 на стадионе «Луи II». На богослужении будут присутствовать княжеская семья, представители гражданских и религиозных властей, а также многочисленные верующие.

Логотип, сочетающий символы Ватикана и Монако

© Княжеский дворец

Княжеский дворец также представил официальный логотип визита. В верхней части эмблемы изображён улыбающийся и благословляющий Папа в литургических облачениях с митрой и пастырским жезлом – символом его духовного и пастырского служения. Рядом помещён стилизованный силуэт башни Княжеского дворца, выполненный в светло-жёлтом цвете. Слово «Монако» выполнено красным цветом — в отсылке к национальному гербу Княжества. Девизом апостольской поездки станут слова Иисуса Христа из Евангелия от Иоанна: «Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин 14,6).

В ближайшее время на специальном веб-сайте будут опубликованы практические сведения, в частности информация о доступе на стадион «Луи II».