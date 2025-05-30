Официальная программа государственного визита Эммануэля Макрона в Монако
Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Княжество с государственным визитом 7 и 8 июня 2025 года. Это будет первый визит главы государства после Франсуа Миттерана в 1984 году.
Князь Альбер II и Княгиня Шарлен примут Эммануэля Макрона и его супругу Брижит Макрон во время этого визита, который вписывается в исторические отношения между Францией и Монако.
Программа начнётся в субботу с частной встречи глав двух государств в Княжеском дворце, за которой последует официальный ужин в Тронном зале. Эта встреча предоставит возможность обсудить двусторонние вопросы и общие для обеих стран проблемы.
Упор – на талассотермию и безопасность на воде
В воскресенье утром президент Франции и Князь Альбер II посетят в Ларвотто компанию SeaWergie, специализирующуюся на талассотермии. Эта технология использует морскую воду для производства энергии, что свидетельствует о приверженности Монако возобновляемым источникам энергии.
В это же время Брижит Макрон и Княгиня Шарлен посетят мероприятие «Water Safety», организованное Фондом Княгини Шарлен. Цель этой инициативы – профилактика утопления и повышение осведомленности о безопасности на воде, что является одним из основных направлений деятельности Фонда, возглавляемого бывшей чемпионкой по плаванию.
Закрытие Форума «Голубая экономика и финансы» (Blue Economy and Finance Forum)
Лидеры двух стран примут участие в закрытии Форум «Голубая экономика и финансы» (BEFF), который пройдет 7 и 8 июня в Монако. Этот форум объединяет инвесторов и компании, работающие над устойчивыми экономическими проектами, связанными с океаном.
На официальном обеде будут присутствовать главы государств и правительств, а также представители королевских семей. Среди гостей этой международной встречи будет президент Бразилии Лула да Силва.
Конференция ООН по океану
После закрытия форума Эммануэль Макрон и Князь Альбер II отправятся в Ниццу на открытие третьей Конференции ООН по океану (UNOC 3). Это крупное мероприятие пройдет с 9 по 13 июня и будет посвящено проблемам морской среды в глобальном масштабе.
Визит с множеством вызовов
Государственный визит проходит в то время, когда Монако укрепляет свои позиции в вопросах охраны окружающей среды и «голубой» экономики. Это также демонстрирует преемственность франко-монегасских отношений, несмотря на отсутствие официальных визитов на таком уровне на протяжении более сорока лет.
Эммануэль Макрон уже посещал Монако в январе 2025 года, в день похорон государственного министра Дидье Гийома, но этот визит носил протокольный и дипломатический характер совершенно иного масштаба.