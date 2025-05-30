Официальная программа государственного визита Эммануэля Макрона в Монако

Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Княжество с государственным визитом 7 и 8 июня 2025 года. Это будет первый визит главы государства после Франсуа Миттерана в 1984 году.

Князь Альбер II и Княгиня Шарлен примут Эммануэля Макрона и его супругу Брижит Макрон во время этого визита, который вписывается в исторические отношения между Францией и Монако.

Программа начнётся в субботу с частной встречи глав двух государств в Княжеском дворце, за которой последует официальный ужин в Тронном зале. Эта встреча предоставит возможность обсудить двусторонние вопросы и общие для обеих стран проблемы.

© Элиот Блонде (Eliot Blondet)

Упор – на талассотермию и безопасность на воде

В воскресенье утром президент Франции и Князь Альбер II посетят в Ларвотто компанию SeaWergie, специализирующуюся на талассотермии. Эта технология использует морскую воду для производства энергии, что свидетельствует о приверженности Монако возобновляемым источникам энергии.

В это же время Брижит Макрон и Княгиня Шарлен посетят мероприятие «Water Safety», организованное Фондом Княгини Шарлен. Цель этой инициативы – профилактика утопления и повышение осведомленности о безопасности на воде, что является одним из основных направлений деятельности Фонда, возглавляемого бывшей чемпионкой по плаванию. La Famille Princière reçue au Palais de l’Élysée par Emmanuel Macron



Закрытие Форума «Голубая экономика и финансы» (Blue Economy and Finance Forum)

Лидеры двух стран примут участие в закрытии Форум «Голубая экономика и финансы» (BEFF), который пройдет 7 и 8 июня в Монако. Этот форум объединяет инвесторов и компании, работающие над устойчивыми экономическими проектами, связанными с океаном.

На официальном обеде будут присутствовать главы государств и правительств, а также представители королевских семей. Среди гостей этой международной встречи будет президент Бразилии Лула да Силва.

Конференция ООН по океану

После закрытия форума Эммануэль Макрон и Князь Альбер II отправятся в Ниццу на открытие третьей Конференции ООН по океану (UNOC 3). Это крупное мероприятие пройдет с 9 по 13 июня и будет посвящено проблемам морской среды в глобальном масштабе.

Визит с множеством вызовов

Государственный визит проходит в то время, когда Монако укрепляет свои позиции в вопросах охраны окружающей среды и «голубой» экономики. Это также демонстрирует преемственность франко-монегасских отношений, несмотря на отсутствие официальных визитов на таком уровне на протяжении более сорока лет.

Эммануэль Макрон уже посещал Монако в январе 2025 года, в день похорон государственного министра Дидье Гийома, но этот визит носил протокольный и дипломатический характер совершенно иного масштаба.