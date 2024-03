Monaco accueillera le « Blue Economy and Finance Forum » en 2025

Le forum vise à mobiliser les entreprises et des solutions de financement innovantes, publiques et privés en faveur de la protection des océans.

Monaco s’investit une nouvelle fois pour la protection des océans. Lundi 18 mars, l’Institut océanographique de Monaco et la Fondation Prince Albert II ont officialisé leur coopération avec le Comité français d’organisation de l’UNOC 2022. À travers la signature d’un Mémorandum d’Entente, la Principauté s’engage à accueillir et coorganiser le « Blue Economy and Finance Forum » (BEFF) les 7 et 8 juin 2025 au Grimaldi Forum à Monaco.

Cette initiative, labellisée « UN Ocean Conference Special Event », s’inscrit dans le cadre de la Conférence des Nations Unies pour l’Océan qui se tiendra à Nice du 9 au 13 juin 2025, coorganisé par la France et le Costa-Rica. Le BEFF vise à rassembler des solutions pour soutenir l’économie bleue et la préservation des écosystèmes marins, en réponse à l’Objectif de Développement Durable 14 (ODD14).

Engager les acteurs privés et publics

Le forum, co-présidé par Pascal Lamy et Ilana Seid, s’attellera à mobiliser les ressources publiques et privées pour la protection des océans. L’objectif est de pallier les inégalités entre l’économie maritime traditionnelle et l’économie bleue durable, en encourageant le dialogue entre entreprises, banques, assurances et acteurs publics.

En plaçant le secteur privé au cœur du financement de l’économie bleue, Monaco défend un équilibre crucial entre préservation et développement économique durable. Ensuite, les recommandations et solutions issues du forum seront présentées lors de la conférence diplomatique des Nations Unies à Nice qui débutera le lendemain. Ce nouvel évènement témoigne une fois de plus du solide engagement de la Principauté en faveur de la protection des océans.