Tout savoir sur la 3e Conférence des Nations Unies sur l’Océan à Nice

La 3e Conférence des Nations unies sur l’Océan (UNOC3) se tiendra à Nice du 9 au 13 juin 2025.

Cet événement, coorganisé par la France et le Costa Rica, rassemblera des dirigeants mondiaux, des scientifiques, des ONG et des entreprises pour discuter des solutions urgentes pour protéger l’océan.

Le thème principal de cette conférence est « Accélérer l’action pour préserver l’océan ». Il s’agit de trouver des moyens de protéger et d’utiliser durablement l’océan pour assurer le développement durable et lutter contre les crises qui affectent les mers, comme le réchauffement climatique, la pollution plastique et la perte de biodiversité.

L’UNOC 3 réunit une grande variété d’acteurs : des gouvernements, des organisations internationales, des ONG, des scientifiques, des entreprises et des communautés locales. Ensemble, ils vont échanger des idées et prendre des décisions pour résoudre les problèmes liés à la préservation de l’océan.

Des événements en amont de la conférence

L’UNOC3 comprendra plusieurs sessions plénières, des ateliers spécialisés et des événements parallèles visant à faire progresser la sensibilisation et la coopération internationale, notamment :

Le One Ocean Science Congress du 4 au 6 juin 2025 à Nice, un événement scientifique sur l’état de l’océan.

Le Blue Economy and Finance Forum les 7 et 8 juin 2025 à Monaco, pour discuter de l’économie bleue et du financement de la protection des océans. Le Prince Albert II participe activement aux discussions internationales pour la protection de l’environnement marin et Monaco est reconnu comme un modèle en matière de gestion marine durable.

La Conférence sur la Coalition Ocean Rise & Coastal Resilience le 7 juin 2025 à Nice, pour parler de la résilience des villes face à la montée du niveau de la mer.

Ces rendez-vous vont permettre de préparer les actions concrètes qui seront décidées pendant la conférence.

Dans le cadre de la préparation de la conférence, un appel mondial a été lancé pour que toutes les voix de la société civile se fassent entendre. 125 organisations ont déjà partagé leurs idées. Parmi les priorités, il y a la gouvernance de l’océan, le suivi des engagements pris lors des conférences précédentes et la création d’une feuille de route post-2030 pour l’océan.

La Coalition Ocean Rise & Coastal Resilience

Un autre point clé de l’UNOC 3 sera la Coalition Ocean Rise & Coastal Resilience, coordonnée par la Plateforme Océan & Climat, avec le soutien du maire de Nice, Christian Estrosi. Cette coalition, qui sera lancée à Nice le 7 juin 2025, rassemblera des villes et régions côtières du monde entier, représentant plus d’un milliard de personnes confrontées à l’élévation du niveau de la mer.

Son objectif est de faciliter l’adaptation des villes côtières aux effets du changement climatique, en mettant l’accent sur la mobilisation, les connaissances et le financement.

