Le Prince Albert II et Leonardo DiCaprio s’unissent pour préserver les océans

Le Prince Albert II et l’acteur engagé Leonardo DiCaprio se sont retrouvés aux Îles Salomon.

Le Souverain a rejoint l’équipe Pristine Seas de National Geographic, dirigée par le biologiste Enric Sala, pour explorer et protéger l’une des dernières régions marines vierges du monde.

Situées au cœur du Triangle de Corail, les Îles Salomon sont renommées pour leur exceptionnelle biodiversité marine, mais elles sont de plus en plus menacées par les activités humaines et les effets du changement climatique. Ce programme, lancé en 2008, vise à préserver ces écosystèmes marins essentiels.

Lors d’une plongée en bathyscaphe avec l’apnéiste monégasque Pierre Frolla, le Prince Albert II a discuté avec Enric Sala et Leonardo DiCaprio des enjeux de la conservation marine. Il a réaffirmé son engagement, ainsi que celui de sa Fondation, pour le renforcement des Aires Marines Protégées, y compris dans les zones internationales. Ces espaces jouent un rôle crucial dans la préservation de la biodiversité et la résilience des écosystèmes marins face aux pressions environnementales.

Le Prince Albert II dans le bathyscaphe aux côtés de Pierre Frolla © Palais Princier

Monaco, pionnière des Aires Marines Protégées (AMP) urbaines

Le Prince Albert II de Monaco et l’écologiste Enric Sala © Palais Princier

Le Prince Albert II de Monaco a rejoint l’équipe d’expédition Pristine Seas de National Geographic © Palais Princier

© Palais Princier

Ce n’est pas la première fois que le Prince Albert II et Leonardo DiCaprio se retrouvent pour la préservation de l’environnement. En 2017, l’acteur américain était l’invité d’honneur de la première édition du Monte-Carlo Gala for the Ocean, où il avait reçu le prix de la Fondation Albert II pour son engagement envers la planète.

Deux ans plus tôt, en 2015, Leonardo DiCaprio avait également été distingué par le Souverain lors d’une cérémonie officielle sur le Rocher. Il avait reçu la Grande Médaille Albert Ier pour son travail en faveur de l’environnement, en présence de Robert Calcagno, directeur de l’Institut océanographique de Monaco.

Pristine Seas © Palais Princier

