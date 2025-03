Le Prince Albert II et la Princesse Charlène viennent au secours des joueuses et joueurs de rugby en détresse

En présence du Couple Princier, le syndicat des joueurs de rugby a orchestré une soirée d’exception au profit des athlètes en difficulté.

Vendredi 14 mars, le Four Seasons Hôtel George V à Paris s’est paré de ses plus beaux atours pour accueillir la première soirée de gala caritative organisée par Provale, le syndicat national des joueuses et joueurs de rugby en France. Un événement d’envergure rehaussé par la présence du Prince Albert II et de la Princesse Charlène, témoignant de l’engagement constant de Monaco envers les valeurs du sport.

La Prince Albert II et la Princesse Charlène © Éric Mathon / Palais Princier

La Princesse Charlène, en sa qualité de Présidente de la Fédération Monégasque de Rugby, a accordé Son Haut Patronage à cette initiative, soulignant ainsi son attachement profond aux valeurs fondamentales de ce sport : respect, engagement et solidarité. Cette démarche s’inscrit parfaitement dans la lignée des actions menées par Sa Fondation, qui œuvre activement pour l’éducation par le sport et l’inclusion sociale.

Thierry Dusautoir et l’élite du rugby réunis pour la solidarité

Sous le parrainage de Thierry Dusautoir, ancien capitaine emblématique du XV de France, la soirée a rassemblé plus de 300 convives issus de l’univers du rugby et au-delà. Parmi eux, le champion du monde du foot, Emmanuel Petit, le champion olympique, Pascal Gentil, mais aussi Paul Willemse, Laurent Cabannes, Mathieu Blin, Philippe Saint André, Emile Ntamak, Hugo Bonneval, Dimitri Yachvili, Julien Tastet, Lenaig Corson, Jean Marcellin Buttin, Julien Pierre, Mathieu Bastareaud, Pierrick Gunther, Guilhem Guirado, etc… tous réunis autour d’une même cause : soutenir les rugbymen en difficulté.

Présidé par Malik Hamadache, Provale défend activement les droits des sportifs, qu’ils soient encore sur les terrains ou en phase de reconversion professionnelle. Une mission essentielle dont l’importance est souvent sous-estimée par le grand public.

Une vente aux enchères exceptionnelle pour financer des actions concrètes

Point culminant de la soirée, une vente aux enchères a suscité l’enthousiasme des participants. Plus d’une vingtaine de lots prestigieux ont été disputés avec ferveur : maillots portés et dédicacés par des joueurs de renom, ballons collectors et œuvres d’art uniques ont trouvé preneurs auprès de généreux donateurs. Paul Willemse, joueur du XV de France et natif de Pretoria en Afrique du Sud, était à la table princière tout comme Antoine Zeghdar. La vente aux enchères a permis de récolter plus de 100 000 euros.

L’intégralité des fonds récoltés sera consacrée aux actions de Provale en faveur des anciens joueurs confrontés à des situations difficiles. Car derrière la gloire éphémère des stades se cachent parfois des réalités plus sombres : blessures chroniques, complications de réinsertion professionnelle ou troubles psychologiques liés à l’intensité de la carrière sportive.

Par sa présence à cet événement, la Princesse Charlène a réaffirmé sa conviction que le sport constitue un puissant vecteur d’intégration et de résilience. Son engagement, aux côtés du Prince Albert II, témoigne de la volonté du couple princier d’accompagner les athlètes tout au long de leur parcours, tant pendant leur carrière qu’après celle-ci.