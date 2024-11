La Princesse Charlène nommée à la tête de la Fédération Monégasque de Rugby

Le rugby monégasque entre dans une nouvelle ère avec l’élection de la Princesse Charlène à la présidence de la Fédération. Une nomination qui s’inscrit dans un parcours de passion et de transmission, fidèle à ses engagements auprès des jeunes et de la promotion des valeurs du sport.

Le mardi 29 octobre dernier, la Fédération Monégasque de Rugby a élu la Princesse Charlène à sa présidence, une étape marquante pour l’instance sportive et pour la Principauté. Cette élection, saluée comme une grande avancée pour le rugby à Monaco, témoigne de l’engagement indéfectible de la Princesse envers le sport en général et le rugby en particulier.

Passionnée depuis toujours par le sport, la Princesse Charlène a su allier son amour de la discipline à une volonté profonde de promouvoir les valeurs fondamentales qu’elle juge essentielles : la discipline, le respect et l’inclusion. Sa nomination à la tête de la Fédération n’est donc pas un coup de cœur passager, mais bien le fruit d’un engagement constant en faveur de la jeunesse et de l’éducation par le sport.

Un parcours déjà bien marqué par l’engagement

L’impact de la Princesse Charlène dans le domaine sportif ne date pas d’hier. En 2012, elle fonde la Fondation Princesse Charlène de Monaco, une organisation caritative dédiée à l’éducation par le sport. L’un de ses programmes phares, « Sport et Éducation », a pour objectif de transmettre aux jeunes générations les bienfaits du sport, tout en leur inculquant des valeurs humaines et citoyennes. Ce programme porte un message de solidarité et de respect mutuel, a déjà touché des milliers de jeunes à travers le monde.

La même année, la Princesse crée le Tournoi Sainte Dévote, un tournoi international de rugby U12, qui accueille chaque année des enfants de tous horizons à Monaco. Cette compétition, véritable vitrine de la Principauté, offre une opportunité unique à de jeunes rugbymen du monde entier de se rencontrer, d’échanger et de développer leur passion pour le rugby dans un cadre exceptionnel.

Découverte du rugby à 7 en fauteuil avec la Fondation Princesse Charlène

Une impulsion nouvelle pour le rugby monégasque

L’implication de la Princesse Charlène dans le rugby à Monaco a pris une nouvelle tournure en 2016, lorsqu’elle lance le programme « Rugby Exchange ». Ce programme ambitieux permet aux jeunes joueurs de découvrir d’autres cultures et de s’enrichir d’une expérience internationale, tout en renforçant leur pratique de la discipline. Le Rugby Exchange est devenu un outil précieux pour la promotion du rugby à l’échelle mondiale, en favorisant la diversité et l’ouverture sur le monde.

Mais ce n’est pas tout : en 2017, la Princesse Charlène prend un nouveau virage en créant une équipe de rugby monégasque à 7, baptisée les Impis. Cette équipe participe à des compétitions internationales prestigieuses, telles que le Melrose 7s et le Emirates Dubai 7s, affirmant ainsi la place de Monaco sur la scène du rugby mondial.

Un leadership au service de l’unité et de l’avenir

À travers sa présidence de la Fédération Monégasque de Rugby, la Princesse Charlène entend renforcer le rugby à Monaco et soutenir les initiatives locales. Elle souhaite accompagner les équipes, les entraîneurs et les bénévoles dans leurs efforts pour faire croître cette discipline au sein de la Principauté. Avec son expérience et son expertise, la Princesse Charlène s’engage à être une porte-parole active du rugby monégasque, œuvrant pour sa reconnaissance au-delà des frontières.

Sous sa présidence, la Fédération pourra non seulement se structurer davantage, mais aussi atteindre un public plus large, en s’appuyant sur des initiatives novatrices et des événements internationaux. L’objectif de la Princesse est clair : faire briller le rugby monégasque sur la scène mondiale, en cultivant les valeurs d’inclusion et de respect qui lui sont chères.

© Eric Mathon / Palais Princier

La Princesse Charlène apporte son précieux soutien au rugby monégasque