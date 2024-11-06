Княгиня Шарлен возглавила Монакскую Федерацию регби

Монакское регби вступает в новую эру с избранием Княгини Шарлен президентом Федерации. Это назначение стало частью её увлечённого наставнического пути, пути верности своим обязательствам перед молодежью и продвижению ценностей спорта.

Во вторник, 29 октября, Монакская Федерация регби избрала Княгиню Шарлен своим президентом, что стало важной вехой для спортивной организации и для всего Княжества. Эти выборы, встреченные как большой шаг вперед для регби в Монако, свидетельствуют о непоколебимой приверженности Княгини спорту в целом и регби в частности.

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Издавна приверженная спорту, Княгиня Шарлен сочетает свою любовь к регби с неуклонным стремлением продвигать фундаментальные ценности спорта: дисциплину, уважение и инклюзивность. Таким образом, её назначение главой Федерации не является мимолетным увлечением, а плодом постоянной приверженности молодежи и образованию через спорт.

Карьера, ознаменованная ангажированностью

Влияние Княгини Шарлен в мире спорта не ново. В 2012 году она основала Фонд Княгини Монако Шарлен, благотворительную организацию, занимающуюся образованием посредством спорта. Одна из флагманских программ Фонда – «Спорт и образование» – направлена на то, чтобы передать молодым поколениям преимущества спорта, прививая им человеческие и гражданские ценности. Эта программа несет в себе послание солидарности и взаимного уважения и уже охватила тысячи молодых людей по всему миру.

В том же году Княгиня основала Турнир Святой Девоты, международный турнир по регби среди юношей до 12 лет, который ежегодно принимает в Монако детей всех слоев общества. Это соревнование – настоящая витрина Княжества – предлагает уникальную возможность молодым регбистам со всего мира встретиться, обменяться опытом и развить своё увлечение регби в исключительной обстановке.

Фонд Княгини Шарлен провел пробные занятия по регби-7 для колясочников

Новый импульс для монегасского регби

Участие Княгини Шарлен в монакском регби получило новый виток в 2016 году, когда она запустила программу «Rugby Exchange». Эта амбициозная программа позволяет молодым игрокам открыть для себя другие культуры и обогатиться международным опытом, одновременно укрепляя своё мастерство в этой дисциплине. Программа «Rugby Exchange» стала ценным инструментом для продвижения регби в глобальном масштабе, способствуя разнообразию и открытости миру.

Но это ещё не все: в 2017 году Княгиня Шарлен сделала новый поворот, создав монегасскую команду по регби-7, названную Impis. Эта команда участвует в престижных международных соревнованиях, таких как Melrose 7s и Emirates Dubai 7s, тем самым подтвердив место Монако на мировой арене регби.

Лидерство на службе единства и будущего

В своём новом качестве президента Монакской Федерации регби Княгиня Шарлен намерена укреплять регби в Монако и поддерживать местные инициативы. Она желает поддержать команды, тренеров и волонтёров в их усилиях по развитию этой дисциплины в Княжестве. Благодаря своему опыту и знаниям Княгиня Шарлен стремится стать активным представителем монегасского регби, стремясь добиться его признания за рубежом.

Под её руководством Федерация сможет не только стать более организованной, но и охватить более широкую публику, опираясь на инновационные инициативы и международные мероприятия. Цель Княгини ясна: заставить монегасское регби сиять на мировой арене, культивируя ценности инклюзивности и уважения, которые ей так дороги.

© Эрик Матон (Eric Mathon) / Княжеский дворец

Княгиня Шарлен оказывает ценную поддержку монакскому регби