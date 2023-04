Rugby à 7 : Les Impis remportent le Melrose Sevens et entrent dans l’histoire

Les Impis ont créé l’exploit en remportant ce week-end en Écosse la plus ancienne compétition de rugby à 7.

Pour leur première participation au mythique Melrose Sevens, les hommes de David Bogashvili et Nicolas Bonnet ont déjoué tous les pronostics et sont venus à bout en finale des Samurai (26-12) devant plus de 10 000 personnes.

« Cela nous a pris cinq ans pour en arriver là et nous l’avons fait, a déclaré Gareth Wittstock, président d’honneur de la Fédération monégasque de rugby, pour Monaco Info.

La formation monégasque au coeur du projet

Je suis tellement fier de l’équipe, du staff et des coachs. Quelle équipe incroyable ! Je n’ai plus les mots, je suis fier de nous. »

Fondée il y a six ans sous l’impulsion de la Princesse Charlène, l’équipe est composée de monégasques et d’internationaux. Deux objectifs majeurs attendent désormais les joueurs monégasques : les Jeux des Petits États d’Europe, à Malte, et les Championnats d’Europe en Serbie.

Le parcours des Impis :

Huitième de finale : Victoire face aux Hearts + Balls MB 7s (38-0)

Quart de finale : Victoire face aux London Scottish Lions (26-15)

Demi-finale : Victoire face à Sperenza 22 (24-17)

Finale : Victoire face aux Samurai (26-12)