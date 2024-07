Ce que les règles de l’UEFA signifient pour Sir Jim Ratcliffe, Manchester United et l’OGC Nice

Dans une récente interview accordée à Bloomberg, Sir Jim Ratcliffe, le milliardaire britannique, resident monégasque et président d’INEOS, a expliqué certains des défis auxquels il a été confronté depuis qu’il est devenu copropriétaire de Manchester United il y a six mois, notamment l’impossibilité de signer les joueurs qu’il souhaitait cet été…

Sir Jim Ratcliffe a évoqué la réalisation d’un rêve d’enfance lorsque l’accord a été conclu. Aujourd’hui, cela fait un peu plus de six mois que le feuilleton de la reprise s’est joué. Il a, depuis, eu le temps de faire le point sur la situation du club.

L’histoire jusqu’à présent

Nous avons rapporté pour la première fois en août 2022 les rumeurs de l’intention du Président d’INEOS d’acheter Manchester United. L’offre officielle de Sir Jim et d’INEOS a été soumise en février 2023. Une guerre des enchères s’en est suivie, avec le Président de la Qatar Islamic Bank (QIB), Jassim Bin Hamad J.J. Al Thani, comme principal rival du résident monégasque.

Après dix mois de négociations, Ratcliffe a posé un ultimatum, exigeant une décision finale avant Noël 2023, faute de quoi il retirerait l’offre sans dette d’INEOS. L’accord a été conclu le 24 décembre. L’approbation formelle a été obtenue des autorités compétentes en février de cette année.

Et aujourd’hui ? De la marge pour l’amélioration

Après avoir obtenu une participation de 28% après la longue bataille de reprise, l’objectif de Sir Jim Ratcliffe est de redresser la situation de Manchester United, qui n’a plus remporté la Premier League depuis 2013.

« Il y a de la marge pour l’amélioration partout à Manchester United, et nous allons améliorer tout », a déclaré Sir Jim Ratcliffe à Bloomberg « mais cela prendra du temps ». Il a observé qu’actuellement : « Nous avons plus de comptables que de sportifs ».

Depuis qu’il a pris en charge les opérations footballistiques du club, l’entrepreneur à succès a examiné de près les coûts, annulant les cartes de crédit d’entreprise des cadres supérieurs comme l’une de ses premières mesures. The Guardian rapporte une annonce du 5 juillet indiquant que 250 emplois seront supprimés à Manchester United, avec des économies estimées à 10 millions de livres par an, dans le cadre de la restructuration du club pour rendre le projet durable.

Après une longue pénurie de trophées, Manchester United a remporté les deux FA Cups de cette année. La victoire surprenante de l’équipe masculine contre le rival Manchester City a été bien accueillie, tandis que l’équipe féminine a battu Tottenham malgré une mauvaise forme en championnat. Cependant, depuis, le récit s’est largement déroulé en dehors du terrain, avec une couverture médiatique négative sur l’entraîneur principal, les joueurs clés et l’état du stade.

Le modèle de Sir Jim Ratcliffe est le Real Madrid. Depuis la dernière victoire de Manchester United en Ligue des champions en 2008, l’équipe espagnole l’a remportée six fois. Elle a récemment rénové son stade emblématique Santiago Bernabeu et a acquis des joueurs clés comme Kylian Mbappe et Jude Bellingham.

Mais les nouvelles régulations sur les limites de dépenses des joueurs ont entravé la capacité de Sir Jim Ratcliffe à acheter le succès en Premier League jusqu’à présent. La fenêtre de transfert estivale sera intéressante car tout achat de joueur devra être compensé par des départs. Il y a donc un intérêt pour Jarrad Branthwaite d’Everton, malgré un premier refus, et Matthijs de Ligt du Bayern Munich.

The Guardian pense que Victor Lindelöf et Harry Maguire pourraient avoir à partir pour financer ces transactions. Pendant ce temps, le contrat de l’entraîneur principal Ten Hag a été renouvelé jusqu’en 2026. Comme le souligne The Guardian : « Malgré la considération transparente donnée au remplacement du manager, Ten Hag et l’équipe dirigeante de Ratcliffe reconnaissent la nécessité d’unité pour que United soit couronné de succès ».

Régulateurs

Les autorités examinent de plus en plus qui possède les clubs, comment ils sont financés et comment la Premier League est gouvernée. La multipropriété des clubs est dans le collimateur de l’UEFA. Manchester United et l’OGC Nice ont tous deux été autorisés à jouer en Ligue Europa la saison prochaine, mais seulement parce que Sir Jim Ratcliffe a accepté de placer le club français dans un trust aveugle, car un propriétaire ne peut pas contrôler deux clubs dans la même compétition sans certaines restrictions, et Bloomberg rapporte qu’il n’a pas l’intention de vendre Nice.

Par ailleurs, l’UEFA a empêché le transfert de Todibo de Nice vers Manchester United cette année. « Ils ont dit que nous pouvions le vendre à un autre club de Premier League, mais pas à Manchester United », a déclaré Sir Jim Ratcliffe. « Mais ce n’est pas juste pour le joueur et je ne vois pas ce que cela accomplit ».

Bloomberg mentionne une législation prévue au Royaume-Uni visant à établir des contrôles et des équilibres sur la gestion des clubs. L’objectif est de protéger à la fois la stabilité financière des clubs et les fans. Toute nouvelle règle viendrait s’ajouter aux régulations existantes de la Premier League et de l’UEFA sur les transferts de joueurs et les limites salariales.

« Si vous avez un régulateur gouvernemental, au final, il va réguler et ce ne sera pas bon », a déclaré Sir Jim Ratcliffe. Il est également en désaccord avec « l’ancrage », qui sera testé la saison prochaine et qui indexe les dépenses à un facteur des revenus des clubs inférieurs. « Cela limiterait les grands clubs de la Premier League. La dernière chose que vous voulez en Premier League, c’est que les grands clubs de la Premier League ne puissent pas rivaliser avec des clubs comme le Real Madrid, Barcelone, le Bayern Munich et le PSG ».

Son conseil à la Premier League concernant l’essai de nouvelles règles : « Si ce n’est pas cassé, ne le réparez pas ».

L’OGC Nice comme un conduit ?

L’intention de Sir Jim Ratcliffe de garder le club semble être une bonne nouvelle pour les fans de l’OGC Nice. Cependant, le résident monégasque a soulevé la perspective que le GYM devienne en quelque sorte un club filiale pour Manchester United.

Il a déclaré que l’OGC Nice pourrait profiter de la position de la France au sein de l’Union européenne pour signer de jeunes joueurs prometteurs de moins de 18 ans de l’étranger, ce que Manchester United ne peut plus faire. « À cause du Brexit, il est maintenant assez difficile de recruter les jeunes talents générationnels en Europe, mais l’OGC Nice pourrait le faire. Si c’est un fantastique joueur de 15 ans en France, nous pouvons le signer à Nice et utiliser l’OGC Nice comme un conduit vers Manchester United plus tard », a-t-il dit.

Ce qui, vous vous en souvenez peut-être, est la situation que certains fans de l’OGC Nice craignaient depuis que la reprise de Manchester United par Ratcliffe a été évoquée pour la première fois…

Sir Jim a récemment déclaré au Times que l’achat d’une part de Manchester United est un « acte d’amour » plutôt qu’un investissement lucratif. Cependant, l’entrepreneur à succès espérera sans aucun doute que son amour soit récompensé sous la forme de succès sur le terrain.