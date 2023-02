Jim Ratcliffe officiellement dans la course au rachat de Manchester United

Le résident monégasque et PDG du groupe Ineos a transmis une offre pour racheter le géant anglais.

Grand supporter de Manchester United depuis son enfance, Jim Ratcliffe ne pouvait pas laisser passer une telle opportunité de mettre la main sur son club de coeur.

Comme annoncé depuis plusieurs semaines, l’actuel détenteur de l’OGC Nice a bien soumis une proposition pour le rachat des parts de la famille Glazer, propriétaire des Red Devils.

« Sir Jim Ratcliffe et INEOS ont soumis une offre pour la propriété majoritaire du Manchester United Football Club, indique le communiqué du géant de la chimie.

Vers un duel entre Jim Ratcliffe et le Qatar ?

Nous considérons notre rôle comme celui de gardiens à long terme de Manchester United, au nom des supporters et de la communauté au sens large.

Nous sommes ambitieux et très compétitifs et nous souhaitons investir dans Manchester United pour en faire à nouveau le club numéro un au monde… en faisant du club un phare pour une approche moderne, progressiste et centrée sur les supporters. »

À la tête d’une fortune personnelle estimée récemment à plus de 14 milliards d’euros par Forbes, Jim Ratcliffe devra faire face à la concurrence du Qatar, qui s’est positionné dans le sillage de Jassim Bin Hamad J.J. Al Thani pour le rachat du club.

Le montant de l’offre qatarie se situerait autour de 4,5 milliards d’euros, comme celle du Britannique. Un temps évoqués, les intérêts de l’Arabie Saoudite, déjà propriétaire de Newcastle en Premier League, et d’Elon Musk, patron de Twitter, Space X ou encore Tesla, n’ont pas donné suite.