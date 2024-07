Centenaire de l’AS Monaco : un livre officiel qui retrace l’histoire incroyable du Club

Historien de l’AS Monaco et ancien président du Club des Supporters de Monaco (CSM), Norbert Siri a consacré plusieurs ouvrages au club de la Principauté et retrace ici son histoire centenaire © AS Monaco

L’AS Monaco souffle cette année ses 100 bougies ! Pour marquer cet anniversaire emblématique, le club de la Principauté dévoile un livre officiel retraçant un siècle de gloire et de passion, disponible dès le mois prochain pour 39,95 euros.

De sa fondation le 23 août 1924 à aujourd’hui, l’AS Monaco a forgé un palmarès impressionnant : huit titres de champion de France, cinq Coupes de France et des parcours européens mémorables, dont l’épopée de 2004 en Ligue des Champions qui les mena jusqu’en finale.

Les passionnés de football et particulièrement du club princier peuvent d’avance se réjouir de cet ouvrage exceptionnel au format « beau-livre », édité par les Éditions Amphora. À travers plus de 200 pages, ils pourront très prochainement (re)découvrir les moments forts du club, des archives inédites, des portraits de joueurs et d’entraîneurs légendaires, ainsi que des témoignages exclusifs.

« C’est une réelle fierté pour les Éditions Amphora d’accompagner l’AS Monaco dans la publication de cet ouvrage exceptionnel. Le centenaire de ce club si prestigieux est un événement dont nous mesurons l’importance et le symbole », a confié Renaud Dubois, Directeur Général des Editions Amphora.

Préfacé par le Prince Albert II et le Président du Club Dmitri Rybolovlev, ce livre est une véritable plongée dans l’histoire d’un club au destin extraordinaire, sous le célèbre maillot à diagonale imaginé par la Princesse Grace.

« Nous sommes très heureux de proposer ce livre à tous les amoureux de l’AS Monaco, et plus globalement aux amateurs de football, à l’occasion de cet événement exceptionnel que représente le Centenaire du Club. Cet ouvrage, qui est écrit par l’historien de l’AS Monaco Norbert Siri, et pour lequel nous avons bénéficié du savoir-faire des Editions Amphora, s’adresse à toutes les générations : des plus jeunes, qui voudraient en savoir davantage sur la si riche histoire de notre Club, aux plus anciens qui souhaitent se remémorer leurs plus belles émotions », a déclaré Thiago Scuro, Directeur Général AS Monaco.

Disponible en prévente dès août 2024 au prix de 39,95 euros, ce livre est un must-have pour tous les amoureux de l’AS Monaco et de football en général !

