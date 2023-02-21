Джим Рэтклифф официально подал заявку на покупку «Манчестер Юнайтед»

Резидент Монако и генеральный директор концерна Ineos сделал официальное предложение о покупке английского футбольного титана.

Будучи с детства большим поклонником «Манчестер Юнайтед», Джим Рэтклифф не мог упустить такую возможность приобрести любимый клуб.

Как было объявлено несколько недель назад, нынешний владелец ФК «Ницца» подал предложение о покупке доли акций семьи Глейзер, владельцев «Красных дьяволов».

«Сэр Джим Рэтклифф и INEOS сделали официальное предложение о покупке контрольного пакета акций футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», — говорится в заявлении пресс-службы химического гиганта.

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«Мы видим свою роль в качестве долгосрочных попечителей «Манчестер Юнайтед» от имени болельщиков и сообщества в целом.

Мы амбициозны, крайне высококонкурентны и хотели бы инвестировать в «Манчестер Юнайтед», чтобы вернуть ему статус команды номер один во всём мире… сделав клуб маяком для современного, прогрессивного, ориентированного на болельщиков подхода».

Forbes оценивает состояние Джима Рэтклиффа более чем в 14 млрд евро. В борьбе за клуб Джим Рэтклифф столкнется с конкуренцией со стороны Катара в лице Джасима бин Хамада аль-Тани.

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Сообщается, что предложение катарца, как и предложение англичанина, составляет около 4,5 млрд. евро. Стоит отметить, что изначальная заинтересованность в покупке клуба со стороны Саудовской Аравии, которая уже владеет ФК «Ньюкасл» в Премьер-лиге, и главы компаний Twitter, Space X и Tesla Илона Маска продолжения не получила.