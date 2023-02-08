Владелец ФК «Ницца» Джим Рэтклифф может купить «Манчестер Юнайтед»

В этот вторник группа Ineos миллиардера Джима Рэтклиффа подтвердила свою кандидатуру на покупку манчестерского клуба.

Еще один этап в стратегии Ineos, множащей инвестиции в спорт с 2017 года, от футбола до велоспорта, включая моторные виды спорта, легкую атлетику и парусный спорт.

Поучаствовав в конкурсе на покупку «Челси» несколько месяцев назад, Джим Рэтклифф и группа Ineos – владельцы ФК «Ницца» – заинтересовались легендарным клубом из Манчестера, за который так рьяно болеет британский миллиардер.

Крупнейший европейский клуб «Манчестер Юнайтед», ныне принадлежащий американской семье Глейзер, может стать очередным этапом развития Ineos в спорте. Еще свежи воспоминания о покупке в 2019 году велосипедной команды Sky (сейчас Ineos).

Связав свой имидж с таким престижным клубом, марка которого пользуется мировым признанием, маркетинговая стратегия группы сделала бы колоссальный прорыв.

«Футбол – самый популярный в мире вид спорта, и мы к нему ближе всех, заявил монакский резидент Джим Рэтклифф в октябре прошлого года на пресс-конференции, организованной изданием Financial Times. Нам без него нельзя.»

Испытывая гордость за ФК «Ницца», как он неоднократно заявлял, недавно Джим Рэтклифф поручил спортивное руководство клубом Флорану Гизольфи, перешедшему из «Ланса», и доверил должность генерального директора Ineos Sports Жан-Клоду Блану.

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По результатам будущих трансферов – поступления Терема Моффи (?) и отбытия Марио Лемина и Люка да Кунья, уже покинувших клуб, и Алексиса Клод-Мориса, переведенного на правах аренды – ФК «Ницца» начал новую революцию в своей перестройке.

Еще один знак того, что группа Ineos намерена инвестировать в ФК «Ницца», несмотря на свое намерение приобрести «Манчестер Юнайтед».