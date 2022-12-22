Флоран Гизольфи: ФК «Ницца» – терпение и амбиции

Из Марбельи, курортного города на юге Испании, где клуб готовился к продолжению чемпионата Франции в конце месяца, новый спортивный директор GYM дал интервью изданию Nice-Matin.

В то время, как уже несколько месяцев ходят упорные слухи о заинтересованности Джима Рэтклиффа в покупке клуба Премьер-лиги, Флоран Гизольфи, прибывший несколько недель назад на Лазурный берег из ФК «Ланс», рассказал о части своего нового проекта.

"Первое, что сказал мне Джим Рэтклифф, это что он любит работать, сохраняя профессиональные тайны, и что необходимо соблюдать конфиденциальность, чтобы добиться успеха», заявил он о владельце ФК «Ницца», который недавно еще раз подтвердил свое намерение приложить все силы к развитию клуба.

Огромный потенциал развития

При поддержке тренера – Люсьена Фавра – Флоран Гизольфи уже начал обрисовывать свой проект, проведя первую ревизию всех составляющих клуба, от административных до спортивных.

«Мы должны вывести клуб на уровень более высоких требований и результатов во всех секторах, уточнил он. Это займет определенное время, продвигаться будем поэтапно. Было сделано много хорошего, но у нас есть настоящий запас развития».

Его первая важная миссия приходится на зимние трансферы, которые откроются уже 1 января.

Целенаправленный набор, без звезд

Команда пока занимает печальное девятое место в турнирной таблице, но ее динамика – положительная: клуб не проиграл ни в одном из семи матчей перед Чемпионатом мира, так что трансферы в ФК «Ницца» могут пойти в сторону набора.

Тем не менее, новый спортивный директор GYM проявил осторожность, подтвердив, что задействованные средства будут расходоваться разумно, без какой бы то ни было расточительности.

«Мы не будем тратить большие средства на игроков, убеждает он. Мы будем делать ставку не на лучших игроков, а на лучшую команду. Сначала мы укрепим группу набора, персонал профессиональной и резервной команды, а также порядок приема игроков».