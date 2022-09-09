Семикратный чемпион мира в Формуле-1 пожелал принять участие в проекте президента компании Ineos по покупке «Манчестер Юнайтед».

Решившись вложиться в футбольную команду, Льюис Хэмилтон не прочь сотрудничать с Джимом Рэтклиффом. Раньше они боролись между собой за «Челси», который, в итоге, достался американцу Тодду Боэли.

Нынешний владелец «красных дьяволов» – семья Глейзеров – не имеет ничего против вступления инвесторов в капитал клуба, но только на меньшую часть капитала, а не на контрольный пакет, как того желают болельщики «Манчестер Юнайтед».

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Похоже, контрольный пакет акций недоступен. Состояние Джима Рэтклиффа оценивается в 15 миллиардов фунтов стерлингов, он считается самым богатым человеком Великобритании. В свою очередь, Льюис Хэмилтон хотел бы заняться спортивным клубом, чтобы разнообразить эту среду.

Хэмилтон инвестировал в клуб NFL «Бронкос» из Денвера

Пилот Мерседес недавно вложился в денверский клуб «Бронкос» Национальной футбольной лиги США. «Думаю, что среди владельцев спортивных клубов недостаточно чернокожих, заявил он в своем коммюнике. Когда я вступаю в дело, как например, в случае с «Бронкос», я стараюсь сконцентрироваться на том, что я могу сделать для команды».

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На страницах газеты Daily Mail Льюис Хэмилтон ответил на слухи о его возможной договоренности с нынешним владельцем «Ниццы». Хэмилтон и Рэтклифф – монакские резиденты и знакомы по команде Merсedes. Британскому миллиардеру принадлежит треть акций клуба.

«Первый раз слышу об этом! У меня не было времени поговорить с Джимом. Он меня не спрашивал, хочу ли я поучаствовать в этом проекте, но мне все больше и больше хочется заняться командами.» Кажется, здесь все ясно!