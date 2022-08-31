Спустя всего несколько месяцев после попытки приобретения «Челси» владелец ФК «Ницца» и резидент Княжества Монако выказал заинтересованность в покупке части акций «Манчестер Юнайтед».

В то время, как семья Глейзер, владеющая командой с 2005 г., по некоторым сведениям, рассматривает возможность продажи пакета акций клуба, глава компании INEOS Джим Рэтклифф (Jim Ratcliffe) выразил готовность принять участие в переговорах.

Во всяком случае, именно об этом пишет The Times со ссылкой на представителя британского бизнесмена. «Если клуб будет выставлен на продажу, то Джим, определенно, является потенциальным покупателем. Если бы что-то подобное было возможно, то мы были бы заинтересованы в переговорах с целью долгосрочного владения», — заявил он.

Джим Рэтклифф — большой поклонник «Манчестер Юнайтед»

«Дело не в деньгах, которые были или не были потрачены. Джим думает о том, что можно сделать прямо сейчас. Учитывая важность клуба для города, кажется, пришло время для перезагрузки».

Известный фанат «красных дьяволов», Джим Рэтклифф был в числе тех, кто пытался купить в начале лета лондонский «Челси». В случае с «Манчестер Юнайтед» ситуация будет несколько иной, поскольку в настоящее время владельцы рассматривают возможность продажи только миноритарного пакета акций. Возможно, в долгосрочной перспективе и полный контроль не за горами?