Британский миллиардер и генеральный директор INEOS подтвердил в официальном заявлении, что он ведет переговоры о покупке лондонского клуба «Челси», который выставил на продажу Роман Абрамович.

Что если бы Джим Рэтклифф купил «Челси» спустя три года после покупки ФК «Ниццы»? В заявлении, призванном успокоить болельщиков «Ниццы» после многочисленных слухов о том, что он заинтересован в покупке «Челси», владелец клуба подтвердил эти слухи, подчеркнув, что он по-прежнему на 100% вовлечен в проект «Ницца».

Предложение намного лучше, чем у других кандидатов

«Группа INEOS подтверждает, что сделала предложение о приобретении клуба «Челси». Мы пока не знаем получится ли у нас преуспеть в нашем начинании, но мы хотели бы успокоить всех, кто имеет отношение к клубу «Ницца». Это не умаляет наших обязательств перед клубом. Я живу недалеко от Ниццы и по-прежнему полностью погружен в работу и предан успеху клуба».

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Резидент Монако Джим Рэтклифф несколько лет назад уже готовился к покупке «Челси». Тогда три кандидата выразили готовность сделать предложение нью-йоркскому инвестиционному банку Raine Group (Тодд Боэли, совладелец Los Angeles Dodgers, Мартин Броутон, бывший президент «Ливерпуля» и Стив Пальюка, совладелец баскетбольного клуба «Бостон Селтикс»). Нынешний босс «Ниццы» сейчас также вступил в переговоры.

Единственный британский кандидат на покупку лондонского клуба, Джим Рэтклифф, по слухам, сделал предложение в размере 4 млрд. фунтов стерлингов или около 4,8 млрд. евро.