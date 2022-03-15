Генеральный директор группы Ineos и владелец футбольного клуба «Ницца», как сообщается, не заинтересован в покупке лондонского клуба, который недавно был выставлен на продажу Романом Абрамовичем, в связи с ситуацией в Украине.

Самый богатый человек Великобритании не станет следующим владельцем «Челси», сообщил агентству Reuters представитель его компании. Резидента Монако и владельца ФК «Ницца» с августа 2019 года, недавно связывали с приобретением последнего победителя Лиги чемпионов, который погрузился в неопределенность после последних санкций, наложенных на Романа Абрамовича. Все активы российского миллиардера были заморожены, начиная с «Челси», продажа которого в настоящее время приостановлена.

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По словам его окружения, у Джима Рэтклиффа есть только одно стремление — вывести «Ниццу» на вершину. «В настоящее время он сосредоточен на работе в «Ницце»: клуб вышел в финал Кубка Франции, который состоится в Париже в начале мая», — сказал представитель Ineos. Это успокоит поклонников клуба, которые мечтали о большом будущем после прихода Джима Рэтклиффа.

У «Ниццы» нет недостатка в амбициях

«Ницца», которой руководит Боб Рэтклифф, брат миллиардера, показывает исключительный сезон. Клуб занимает второе место в Лиге 1 и сразится в финале Кубка Франции. Они претендуют на попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне и не собираются останавливаться на достигнутом.

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И хотя Боб Рэтклифф считает, что соперничать с «Пари Сен-Жермен» в лиге будет «трудно», если не «невозможно», президент футбольного подразделения компании Ineos надеется последовать примеру «Лилля», который стал чемпионом Франции в прошлом году. С амбициозными менеджерами и командой, которая начинает перестраиваться под руководством тренера Кристофа Гальтье, «Ницца» вполне может добиться существенных успехов в ближайшие годы.