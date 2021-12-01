Компания Ineos Group британского предпринимателя Джима Рэтклиффа (Jim Ratcliffe) расширяет деятельность с помощью своего нового автомобиля Grenadier 4X4.

Джим Рэтклифф недавно объявил о своем намерении инвестировать в «зеленый» водород. Теперь житель Монако и владелец OGC Nice собирается войти в автомобильный сектор.

Проект производства автомобилей 4X4 Grenadier начался в 2017 году. С 30 сентября стартовали предварительные заказы. Автомобиль, оснащенный тепловыми двигателями. По словам Шаши Вайдьянатана (Shashi Vaidyanathan), генерального директора Ineos во Франции и странах Бенилюкса, автомобиль уже привлек более 70 тысяч клиентов по всему миру.

Производство этих внедорожников будет осуществляться во Франции, на бывшем заводе Smart в Хамбахе, а первые предсерийные модели должны появиться к концу 2021 года.

Коммерческие автомобили

Ожидается, что продажи охватят пять регионов мира, в частности, Европу и Северную Америку, а поставки клиентам должны начаться не ранее июля 2022 года.

Эти автомобили, доступные по цене от 59 500 евро, будут предназначены, прежде всего, для производителей, фермеров, пожарных и даже руководителей компаний. По словам Шаши Вайдьянатана, создание сетей продаж и послепродажного обслуживания все еще продолжается; дилеры, распространяющие марки BMW или Mercedes-Benz, будут заинтересованы в этом сотрудничестве.