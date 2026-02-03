Монако опустилось на десять позиций в рейтинге городов, предпочитаемых очень богатыми людьми

В 2025 году Монако занимало 4-е место в этом рейтинге © Лина Маруш (Lina Mahrouch) - Unsplash

В то время как Мадрид сохраняет свои лидирующие позиции, Княжество опустилось с 4-го на 14-е место в мировом рейтинге популярных направлений для сверхбогатых людей.

Ежегодный рейтинг самых востребованных городов для сверхсостоятельных людей (UHNWI) по версии Barnes City Index 2026 показывает значительное снижение спроса на жильё в Монако. Княжество, занимавшее 4-е место в 2025 году, теперь находится на 14-й позиции, уступая место быстро развивающимся мегаполисам.

Мадрид второй год подряд сохраняет первое место, за ним следуют Милан (поднявшийся на три позиции), Дубай, Майами и главный сюрприз этого года – Марбелья, которая поднялась с 35-го на 5-е место.

Новые ожидания очень богатых людей

Эта перетасовка карт отражает глубокий сдвиг в критериях отбора для состоятельных инвесторов. Места отдыха, которые когда-то были сезонными, превращаются в постоянные центры проживания, предлагая международные школы, инфраструктуру здравоохранения мирового класса и глобальную транспортную доступность. «Богатство сегодня определяется не только местоположением или налогообложением, но и способностью сочетать жизнь, культуру, безопасность и свободу в одном месте», – анализирует Тибо де Сен-Венсен, президент компании Barnes, в пресс-релизе.

Несмотря на снижение позиции в рейтинге, Княжество сохраняет свои исторические преимущества: признанную безопасность, выгодное налогообложение и престижную среду для жизни. Однако конкуренция усиливается. Испания, представленная теперь двумя городами в первой пятерке, стала главным победителем последних пяти лет на международном рынке элитной недвижимости.

Рейтинг городов по индексу Barnes City Index 2026 (по сравнению с 2025 годом)