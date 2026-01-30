Аэропорт Ниццы активно набирает персонал: на ярмарке вакансий представлено более 300 рабочих мест

3 февраля в Терминале 1 состоится ярмарка вакансий, где можно найти работу без традиционных процедур подачи заявок.

Во вторник, 3 февраля, с 9:30 до 15:30 в бизнес-центре Терминала 1 состоится набор персонала в аэропорт Nice Côte d’Azur. Около тридцати компаний, представленных на платформе, предложат более 300 вакансий на определенный срок и на постоянную работу. Эта инициатива, реализованная совместно с сетью агентств по трудоустройству (France Travail, cap emploi et local mission), привлекла более 1 300 кандидатов за два прошлых года. Участники смогут напрямую пообщаться с работодателями, ознакомиться с различными профессиями и подать свои резюме прямо на месте. Для участия не требуется ни диплом, ни предварительный опыт.

Аэропорт приглашает вас в Терминал 1, чтобы ознакомиться с почти 300 вакансиями © Аэропорт Nice Côte d’Azur

От безопасности до технического обслуживания

Эти должности охватывают широкий спектр секторов: розничная торговля, общественное питание, прокат автомобилей, охрана, помощь пассажирам с ограниченной подвижностью, наземное обслуживание, логистика или техническое обслуживание. Среди предлагаемых вакансий – должности сотрудников по обслуживанию парковок и дорог, специалистов по информационным технологиям, технических специалистов по эксплуатации зданий, менеджеров по обработке багажа, координаторов терминалов и администраторов по кибербезопасности. Подробные описания вакансий – на сайте France Travail, хэштег #EmploiAeroportNice.

Обязательная регистрация

Для участия необходима предварительная регистрация. Собеседования с кандидатами: 9:30, 11:30 и 13:30. Вы должны прийти с резюме и быть готовыми к собеседованию. Для некоторых должностей требуются особые условия: свободное владение английским языком, отсутствие судимости и возможность самостоятельно передвигаться без использования общественного транспорта.