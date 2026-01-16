Découvrir Monaco
Brève

Année record pour l’aéroport de Nice avec 15,23 millions de passagers

Publié le 16 janvier 2026
aeroport-nice
L’Aéroport Nice Côte d’Azur est parvenu à accueillir un trafic record tout en terminant un chantier d’envergure, l’extension de son Terminal 2 © Aéroport Nice Côte d'Azur
- 16 janvier 2026
Nice Côte d’Azur enregistre une année record avec un trafic en hausse et décroche deux distinctions environnementales majeures.

L’aéroport niçois a accueilli 15,23 millions de passagers en 2025, soit 3,2% de plus qu’en 2024. Le nombre de mouvements d’avions a progressé plus modérément (+1,9%) pour atteindre 163 052, reflet d’une meilleure optimisation des capacités avec des appareils mieux remplis.

Le trafic international explique cette croissance avec une hausse de 4,7% sur un an, tandis que les vols domestiques reculent légèrement de 0,3%. Les long-courriers affichent une progression de 5,8%, portée par deux nouvelles liaisons : Washington durant l’été et Dakar en hiver 2024/2025. L’aviation d’affaires n’est pas en reste avec une augmentation de 4% des mouvements sur les trois plateformes du groupe (Nice, Cannes Mandelieu et Golfe de Saint-Tropez).

L’Aéroport de Nice desservira une nouvelle destination américaine à partir de mai 2026

Des distinctions environnementales

L’extension du Terminal 2 s’est poursuivie avec la livraison d’une première phase au printemps 2025. La zone de contrôle des passeports au départ a été agrandie, tout comme la salle d’embarquement non-Schengen. Un nouveau commerce, deux restaurants et un salon VIP rénové ont ouvert. La darse et ses six nouvelles salles d’embarquement ainsi que la salle d’enregistrement entreront en service avant l’été 2026. Une fresque monumentale de l’artiste niçois César Malfi orne désormais un hangar adjacent.

Sur le plan environnemental, Nice devient le premier aéroport français de sa catégorie à obtenir l’Airport Carbon Accreditation niveau 5, avec cinq ans d’avance sur ses objectifs. Le groupe a aussi décroché la médaille d’or EcoVadis, attribuée à seulement deux aéroports mondiaux en 2025.