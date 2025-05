United Airlines inaugure sa liaison sans escale Nice-Washington : la Riviera s’ouvre à la capitale américaine

Le vol inaugural a marqué l’entrée de la Côte d’Azur dans une nouvelle ère de connectivité transatlantique.

Depuis le 23 mai, les voyageurs de la Riviera française peuvent rejoindre Washington D.C. sans escale, grâce à la nouvelle liaison saisonnière d’United Airlines. Cette route inédite, opérée quatre fois par semaine en Boeing 767-300, consacre l’attractivité croissante de Nice auprès de la clientèle américaine fortunée.

L’inauguration de cette desserte s’inscrit dans la plus vaste expansion internationale de l’histoire de la compagnie aérienne. Avec cette nouvelle ligne, United augmente de plus de 30% le nombre de sièges proposés au départ de Nice vers les États-Unis pour l’été 2025, témoignant de l’appétit grandissant des Américains pour les charmes azuréens.

@ Aéroports de la Côte d’Azur / J. Kelagopian

« Ce vol sans escale offre encore plus de possibilités de voyage à nos clients de Nice, de Monaco et de toute la Côte d’Azur », souligne Grégoire Dutoit, directeur commercial France d’United Airlines. La liaison ouvre également l’accès à plus de 130 destinations américaines via les hubs de Washington D.C. et New York/Newark.

À bord du Boeing 767-300, l’expérience voyage se décline en trois classes : 30 suites United Polaris en classe affaires avec accès direct à l’allée, 24 sièges Premium Plus et 149 places en économique. La classe affaires propose une gastronomie raffinée et des produits de bien-être Therabody, tandis que les partenariats avec Saks Fifth Avenue rehaussent l’expérience de vol.

Cette nouvelle route complète l’offre existante Nice-New York/Newark et s’ajoute aux vols quotidiens Paris-États-Unis. Pour Franck Goldnadel, Président du Directoire d’Aéroports de la Côte d’Azur, cette liaison « illustre l’attractivité croissante de notre territoire » et répond à la volonté de « mieux connecter notre région aux grandes métropoles mondiales ».

Un pont aérien de luxe qui transforme la géographie des voyages entre l’Europe méditerranéenne et l’Amérique.