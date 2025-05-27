United Airlines запускает прямой рейс между Ниццей и Вашингтоном: Ривьера становится ближе к столице США

Состоялся первый рейс, открывший совершенно новую главу в истории трансатлантических перелётов с Лазурного берега.

С 23 мая жители и гости французской Ривьеры могут напрямую, без пересадок, долететь до Вашингтона — всё благодаря новому сезонному рейсу авиакомпании United Airlines. Этот маршрут, который выполняется четырежды в неделю самолётами Boeing 767-300, стал ещё одним подтверждением того, насколько популярной становится Ницца среди состоятельных американских путешественников.

Запуск нового рейса стал частью самой масштабной международной экспансии за всю историю United Airlines. Благодаря этому направлению авиакомпания увеличивает общее количество мест на рейсах между Ниццей и США летом 2025 года более чем на 30 процентов. Это наглядное свидетельство того, как сильно возрос интерес американцев к красотам и стилю жизни Лазурного берега.

@ Аэропорты Лазурного берега / Дж.Келагопян

«Этот прямой рейс открывает ещё больше возможностей для путешествий для наших клиентов из Ниццы, Монако и всего Лазурного берега, — подчёркивает Грегуар Дютуа, коммерческий директор United Airlines во Франции. — А ещё он предоставляет удобный доступ к более чем 130 направлениям по всей территории США, благодаря пересадкам в наших хабах в Вашингтоне и Нью-Йорке/Ньюарке».

На борту самолёта Boeing 767-300 пассажирам доступны три класса обслуживания: 30 просторных люксов United Polaris в бизнес-классе с прямым выходом в проход, 24 комфортных места в классе Premium Plus и 149 стандартных мест в экономическом классе. В бизнес-классе пассажирам предлагается изысканное меню, оздоровительные продукты от бренда Therabody, а также сотрудничество с известным домом моды Saks Fifth Avenue, которое делает перелёт ещё более приятным и запоминающимся.

В аэропорту Ниццы открылись два новых ресторана

Этот новый маршрут дополняет уже существующее направление Ницца–Нью-Йорк/Ньюарк и расширяет сеть ежедневных рейсов между Парижем и США. Как отметил Франк Голднадел, президент правления Aéroports de la Côte d’Azur, это сообщение «ещё раз доказывает, насколько привлекателен наш регион» и соответствует стремлению «обеспечить лучшее соединение с крупнейшими мегаполисами мира».

Этот новый, по-настоящему роскошный воздушный мост между Ниццей и Вашингтоном постепенно меняет географию перелётов между Средиземноморской Европой и Северной Америкой.