В аэропорту Ниццы открылись два новых ресторана

Аэропорт Ниццы расширяет своё кулинарное предложение двумя инновационными концепциями, сочетающими провансальские вкусы и экологичность.

Новые бренды – «Bottega» и «Natoo» – расположенные в зале вылета Терминала 2, отвечают росту пассажиропотока и нацелены на удовлетворение всех вкусов и бюджетов. Долгожданная диверсификация для второго по величине аэропорта Франции продолжает улучшать качество обслуживания путешественников.

Pеклама

Венецианский отдых перед полетом

В Терминале 2 теперь находится «Bottega» и «Prosecco Bar & Caffe» в элегантных венецианских тонах. В изысканной обстановке, напоминающей знаменитые бакари Венецианской республики, путешественники могут насладиться чиабаттой, венецианскими треугольниками и свежими салатами. Бренд также предлагает выбор престижных итальянских вин, в том числе просекко от исторического дома Bottega SpA. Заведение с 64 местами и шикарной мебелью приглашает вас отдохнуть в итальянской обстановке перед выходом на свежий воздух.

© Аэропорт Ниццы

«Natoo» – первая французская компания ответственного общественного питания

Концепция «Natoo», впервые представленная во Франции, дебютирует в Ницце. Этот бренд концерна Lagardère, уже представленный на международном уровне, выделяется своим «здоровым» и экологически ответственным подходом. В помещении площадью 160 м² с более чем 70 местами пассажиры могут компоновать собственные блюда, сэндвичи и салаты, используя свежие, этичные ингредиенты. Экологическая ответственность подтверждается использованием многоразовой посуды и перерабатываемой упаковки. Киоски самообслуживания облегчают процесс заказа для спешащих путешественников.

Аэропорт Ниццы открывает новое европейское направление