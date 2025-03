Due nuovi ristoranti all’Aeroporto Nizza Costa Azzurra

L’aeroporto di Nizza arricchisce la sua offerta culinaria con due concept innovativi, unendo sapori mediterranei e impegno sostenibile.

I nuovi marchi, Bottega e Natoo, situati nella sala partenze del Terminal 2, rispondono all’aumento del traffico passeggeri e sono pronti a soddisfare tutti i gusti e tutte le tasche. Una diversificazione più che gradita per il secondo aeroporto francese, che continua a migliorare l’esperienza dei passeggeri.

Una fuga a Venezia prima del decollo

Al Terminal 2 ha aperto Bottega, un “Prosecco Bar & Caffè” dagli eleganti toni veneziani. In un ambiente raffinato che ricorda i famosi bacari della Serenissima, i viaggiatori possono gustare ciabatte, tramezzini veneziani e insalate fresche. Il ristorante offre anche una selezione di prestigiosi vini italiani, tra cui il Prosecco della storica Bottega SpA. Con i suoi 64 posti a sedere e l’arredamento chic, il locale invita a concedersi una pausa tutta italiana prima di prendere il volo.

Natoo, una prima francese per questo ristorante sostenibile

Per la prima volta in Francia, il concept Natoo fa la sua comparsa a Nizza. Questa catena del Gruppo Lagardère, già presente a livello internazionale, si distingue per il suo approccio “healthy” ed ecosostenibile. In uno spazio di 160 m² con oltre 70 posti a sedere, i passeggeri possono creare le proprie bowl, i panini e le insalate utilizzando ingredienti freschi e di provenienza etica. L’impegno ambientale si riflette nell’uso di stoviglie riutilizzabili e imballaggi riciclabili. I totem self-service facilitano le ordinazioni per i passeggeri che vanno di fretta.

