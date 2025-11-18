John Caudwell: il miliardario che si è fatto da solo e che dedica la sua vita a trasformare la vita dei bambini

Una sera dell’ottobre 2025, all’Hôtel de Paris Monte-Carlo, un amico di vecchia data alzò la mano. Trecento diecimila euro per una settimana su uno yacht. Poi fa un’altra offerta. “La generosità delle persone è sempre il momento clou della serata per me“, afferma il filantropo britannico. Quella sera, il Butterfly Ball Monaco ha celebrato il suo decimo anniversario e ha raccolto oltre un milione di euro per i bambini disabili e autistici.

Da un quarto di secolo John Caudwell, il miliardario autodidatta che è diventato uno degli uomini più ricchi del Regno Unito, dedica la maggior parte del suo tempo e la sua colossale fortuna – 2,8 miliardi di dollari secondo Forbes – a cambiare delle vite, un’infanzia alla volta.

Da Stoke-on-Trent all’impero delle telecomunicazioni

Nato il 7 ottobre 1952 a Birmingham, John Caudwell è cresciuto in circostanze modeste a Stoke-on-Trent, nel nord dello Staffordshire. Suo padre, meccanico, morì quando John aveva diciotto anni, quattro anni dopo essere stato colpito da un ictus. Il giovane imprenditore rivelò presto il suo spirito commerciale: vendeva lombrichi ai pescatori da una scatola sotto il letto della madre, commerciava abbigliamento per motociclette con un successo tale che il produttore finì per bloccare le forniture sotto la pressione della concorrenza.

Dopo aver abbandonato gli esami di maturità per un apprendistato in ingegneria presso la Michelin, Caudwell finì per gestire un’autofficina. Nel 1987 intravide un’opportunità: i telefoni cellulari. Investì i suoi risparmi in ventisei telefoni Motorola a 1.350 sterline l’uno. “Per i primi due anni l’azienda andò in perdita ogni mese“, ricorda a Forbes. Ma la perseveranza ha dato i suoi frutti.

Con il fratello Brian, fondò Phones 4U, che divenne il più grande rivenditore indipendente di telefoni cellulari del Regno Unito con oltre 600 negozi. Il fatturato esplode : da 13 milioni di sterline nel 1991 a oltre 1 miliardo di sterline nel 2000. Nel 2006 ha venduto l’intero gruppo Caudwell per 1,46 miliardi di sterline. L’azienda vendeva all’epoca ventisei telefoni al minuto.

Trovare un obiettivo che vada oltre il profitto

“Quando ho raggiunto la stabilità finanziaria, ho capito che nella vita c’è molto di più delle cose materiali o della ricchezza in sé“, spiega. “Avere una ricchezza consistente come la mia mi permette di fare cose molto significative per cambiare la vita delle persone, e questo mi dà un’immensa soddisfazione“.

Nel 2000, dopo aver sostenuto per anni la NSPCC, Caudwell ha fondato la Caudwell Children. “Ho deciso di creare il mio ente di beneficenza e ho semplicemente guardato con una pagina bianca quale era la causa più importante del pianeta? Per me è dare una vita ai bambini, dare loro una vita che altrimenti non avrebbero – dei bambini malati“.

Dalla sua nascita, Caudwell Children ha sostenuto oltre 100.000 bambini e ragazzi, ha fornito servizi per oltre 45 milioni di sterline e ha aiutato bambini affetti da oltre 650 patologie diverse, finanziando attrezzature, trattamenti e terapie che il Servizio sanitario nazionale non sempre è in grado di fornire.

© Caudwell Children Kylie Minogue e John Caudwell © Caudwell Children

Tra queste storie spicca quella di Tilly. Una delle prime bambine ad essere stata aiutata, oggi ha vent’anni, lavora a Los Angeles ed è ambasciatrice dell’organizzazione – il suo disegno di una farfalla adorna il logo. “L’ho vista fiorire nel corso degli anni“, ricorda Caudwell. Quando era una studentessa di Stanford, pedalava a fianco alla sua sedia a rotelle elettrica fino a Starbucks per prendere un caffè. Senza quella sedia a rotelle, non avrebbe avuto “nessuna vita“.

“Quello che mi colpisce sempre di questi bambini è che hanno avuto una terribile sfortuna nella vita a causa del loro corpo malato“, riflette. “E ciò che mi colpisce davvero è la loro forza spirituale, il modo in cui affrontano le conseguenze di queste malattie con spirito positivo, buon umore e positività. È una cosa che mi lascia senza fiato. Questi bambini sono un’ispirazione assoluta“.

Monaco, Modesta e il Butterfly Ball

Questa ispirazione accomuna Caudwell alla sua compagna, Modesta Vžesniauskaitė, ex ciclista olimpica lituana. Dal 2015, la coppia condivide una missione filantropica profondamente radicata. Con i loro due figli, William e Bella, risiedono principalmente nel Regno Unito ma trascorrono molto tempo a Monaco.

Il Butterfly Ball Monaco è iniziato modestamente dieci anni fa, quando Modesta stava organizzando un evento ciclistico di beneficenza. “Ho solo suggerito di vendere uno o due tavoli“, dice John. Quella prima cena raccolse 18.000 euro. Per sei anni, Modesta l’ha gestita “quasi da sola“. “Si è ammazzata di lavoro“, dice con orgoglio. “Organizzare una gara ciclistica di beneficenza di tre giorni e organizzare il ballo è un’impresa colossale per una sola persona“.

John Caudwell con la moglie Modesta Vžesniauskaitė © Caudwell Children

“Abbiamo obiettivi comuni“, spiega Caudwell. “Vogliamo cambiare la vita delle persone, vogliamo che l’associazione raccolga più fondi possibili per cambiare la vita di quanti più bambini possibile“. Condividere questo obiettivo offre “un livello di soddisfazione diverso, totalmente diverso” rispetto ai beni materiali. “Non diamo alcun valore a questi ultimi, quanto al fatto di cambiare la vita delle persone, il che conferisce un vero e proprio spiritualismo“.

Oltre al Ballo, Caudwell ha istituito il Life-Changers Circle nel 2019: i membri si impegnano a donare 100.000 sterline all’anno per dieci anni. “Come risultato della loro generosità, diventano amici“, osserva. Ma la filantropia va oltre gli assegni. “Non si tratta sempre di denaro. Aiuto semplicemente le persone ovunque io posso. Si tratta di sostenere le persone, di essere fondamentalmente gentili con loro e di cercare semplicemente di rendere il mondo un posto migliore di quello che è“.

Espandere la missione

Caudwell Youth, fondata successivamente, affronta la vulnerabilità dei giovani dagli 11 ai 24 anni provenienti da contesti svantaggiati. Con 400 mentori volontari formati per sostenere un giovane ciascuno, che si incontrano settimanalmente per le attività, i risultati sono sorprendenti: “Stiamo riducendo la recidiva del 93% – una riduzione del 93%, che è semplicemente incredibile. Stiamo migliorando la salute mentale dell’80%“. Per sole sette sterline a settimana per giovane, l’organizzazione offre agli adolescenti la possibilità di evitare “la strada sbagliata“.

Nel 2013 Caudwell è stato uno dei primi britannici a firmare il Giving Pledge, impegnandosi a donare almeno il 70% del suo patrimonio a cause benefiche. “Sono un convinto sostenitore della gentilezza e voglio davvero che il mondo sia un posto molto migliore di quello che è ora“, dice. “Ho educato i miei figli a capirlo. Tutto ciò che volevo davvero dai miei figli era che fossero felici e che lasciassero il mondo in uno stato migliore di come l’hanno trovato“.

John Caudwell con la sua famiglia © Caudwell Children

Perché Monaco? Modesta ha vissuto per dieci anni a Cap d’Ail, vicino al Principato. La coppia ha un appartamento lì, la loro barca fa spesso base lì e “abbiamo molti amici a Monaco“. Ma ciò che li appassiona davvero è il ciclismo. “Io amo il ciclismo. Quindi per me Monaco è un posto molto speciale“. Alla domanda sul fatto di vivere in un posto diverso dal Regno Unito, risponde: “Se dovesse essere un posto qualsiasi, probabilmente potrebbe essere solo Monaco“.

Una missione tutt’altro che compiuta

Nonostante i milioni raccolti e le migliaia di vite trasformate, Caudwell è consapevole del lavoro ancora da fare. “C’è semplicemente sempre più lavoro da fare. Stiamo solo grattando la superficie“, ammette. Sebbene Caudwell finanzi personalmente un terzo del bilancio dell’organizzazione, stima che “il lavoro da fare costerebbe centinaia di milioni“.

“Il lavoro di sviluppo di questi enti di beneficenza è enorme, tanto importante quanto i risultati ottenuti nella mia attività“, afferma. “Quest’anno aiutiamo 400 giovani. Credo che siano 100.000 quelli che hanno bisogno di aiuto“.

Quando il Butterfly Ball si concludeva, il messaggio di Caudwell era semplice: “Un grande grazie a chi ha fatto una donazione, ma un grande grazie a tutti coloro che sono venuti a sostenerci. Pensate davvero alla differenza che fa il vostro contributo a questi enti di beneficenza per dare ai giovani una vita migliore“.

In un mondo in cui i miliardari sono spesso criticati per la loro distanza dalla realtà, John Caudwell incarna un percorso diverso: un imprenditore che ha trasformato il suo successo commerciale in una forza di cambiamento sociale. Un uomo che ha capito che la vera ricchezza non si misura in conti bancari, ma in vite trasformate, sorrisi ritrovati, futuri resi possibili.

E a Monaco, ogni ottobre, sotto lo splendore dorato dell’Hôtel de Paris, le farfalle continuano a prendere il volo.