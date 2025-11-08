John Caudwell : le self-made billionaire qui consacre sa vie à transformer celle des enfants

Au cœur d’une soirée d’octobre 2025 à l’Hôtel de Paris Monte-Carlo, un ami de longue date lève sa main. Trois cent dix mille euros pour une semaine sur un yacht. Puis il enchérit à nouveau. « La générosité des gens est toujours le moment fort de la soirée pour moi », confie le philanthrope britannique. Ce soir-là, le Butterfly Ball Monaco célèbre son dixième anniversaire et récolte plus d’un million d’euros pour les enfants handicapés et autistes.

Voilà un quart de siècle que John Caudwell, milliardaire autodidacte devenu l’un des hommes les plus riches du Royaume-Uni, consacre l’essentiel de son temps et de sa fortune colossale – 2,8 milliards de dollars selon Forbes – à changer des vies, une enfance à la fois.

De Stoke-on-Trent à l’empire des télécommunications

Né le 7 octobre 1952 à Birmingham, John Caudwell grandit dans des conditions modestes à Stoke-on-Trent, dans le nord du Staffordshire. Son père, mécanicien, décède lorsque John a dix-huit ans, quatre ans après avoir subi un accident vasculaire cérébral. Le jeune entrepreneur révèle très tôt son esprit commercial – vendant des vers de terre aux pêcheurs depuis une boîte sous le lit de sa mère, commerçant des vêtements de moto avec un tel succès que le fabricant finit par bloquer ses approvisionnements sous la pression de concurrents.

Après avoir abandonné ses A-levels pour un apprentissage d’ingénieur chez Michelin, Caudwell finit par gérer un garage automobile. En 1987, il identifie une opportunité : les téléphones mobiles. Il investit ses économies dans vingt-six téléphones Motorola à 1 350 livres pièce. « L’entreprise a fait des pertes tous les mois pendant les deux premières années », se souvient-il dans Forbes. Mais la persévérance paie.

Avec son frère Brian, il fonde Phones 4U, qui devient le plus grand détaillant indépendant de téléphones mobiles du Royaume-Uni avec plus de 600 magasins. Le chiffre d’affaires explose : de 13 millions de livres en 1991 à plus d’un milliard en 2000. En 2006, il cède l’ensemble du Caudwell Group pour 1,46 milliard de livres sterling. L’entreprise vend alors vingt-six téléphones par minute.

Trouver un but au-delà du profit

« Quand j’ai atteint la stabilité financière, j’ai réalisé qu’il y avait plus dans la vie que les choses matérielles ou être riche en soi », explique-t-il. « Avoir une richesse substantielle comme la mienne me permet de faire des choses très significatives pour changer la vie des gens, et cela me procure une immense satisfaction. »

En 2000, après des années de soutien à la NSPCC, Caudwell fonde Caudwell Children. « J’ai décidé de créer ma propre œuvre caritative et j’ai simplement regardé avec une page blanche quelle était la cause la plus impérieuse sur la planète ? Pour moi, c’est donner une vie aux enfants, leur donner une vie qu’ils n’auraient pas autrement – des enfants malades. »

Depuis sa création, Caudwell Children a soutenu plus de 100 000 enfants et jeunes, fourni plus de 45 millions de livres sterling de services et aidé des enfants atteints de plus de 650 pathologies différentes, finançant équipements, traitements et thérapies que le NHS ne peut pas toujours fournir.

© Caudwell Children Modesta Vžesniauskaitė et John Caudwell © Caudwell Children

Parmi ces histoires, celle de Tilly se distingue. L’une des premières enfants aidées, elle est aujourd’hui dans la vingtaine, travaille à Los Angeles et sert d’ambassadrice à l’organisation – son dessin d’un papillon orne le logo. « Je l’ai vue prospérer au fil des années », se souvient Caudwell. Lorsqu’elle étudiait à Stanford, il pédalait à côté de son fauteuil roulant électrique jusqu’à Starbucks pour prendre un café. Sans ce fauteuil, elle n’aurait eu « aucune vie du tout ».

« Ce qui me frappe toujours chez ces enfants, c’est qu’ils ont eu une malchance terrible dans la vie à cause de leurs corps malades », réfléchit-il. « Et ce qui me frappe vraiment, c’est à quel point ils sont spirituellement forts, comment ils gèrent les conséquences de ces maladies avec bon esprit, bonne humeur et positivité. Je trouve cela époustouflant. Ces enfants sont une inspiration absolue. »

Monaco, Modesta et le Butterfly Ball

Cette inspiration unit Caudwell à sa compagne, Modesta Vžesniauskaitė, ancienne cycliste olympique lituanienne. Depuis 2015, le couple partage une mission philanthropique profondément ancrée. Avec leurs deux enfants, William et Bella, ils résident principalement au Royaume-Uni mais passent beaucoup de temps à Monaco.

Le Butterfly Ball Monaco a débuté modestement il y a dix ans lorsque Modesta organisait un événement cycliste caritatif. « J’ai juste suggéré que nous vendions une ou deux tables », raconte John. Ce premier dîner a rapporté 18 000 euros. Pendant six ans, Modesta l’a géré « presque toute seule ». « Elle s’est tuée à la tâche », dit-il fièrement. « Organiser une course cycliste caritative de trois jours et organiser le bal, c’est un exploit colossal pour une seule personne. »

John Caudwell avec son épouse Modesta Vžesniauskaitė © Caudwell Children

« Nous avons des objectifs communs », explique Caudwell. « Nous voulons changer la vie des gens, nous voulons que l’organisation caritative collecte le maximum d’argent pour changer le maximum de vies d’enfants. » Partager ce but procure « un niveau de satisfaction différent, totalement différent » que les possessions matérielles. « Nous ne les valorisons pas du tout autant que changer la vie des gens, ce qui donne un véritable spiritualisme. »

Au-delà du Bal, Caudwell a créé le Life-Changers Circle en 2019 – les membres s’engagent à donner 100 000 livres par an pendant dix ans. « À la suite de leur générosité, ils deviennent amis », note-t-il. Mais la philanthropie va au-delà des chèques. « Ce n’est pas toujours une question d’argent. J’aide simplement les gens partout où je peux. Il s’agit de soutenir les gens, d’être fondamentalement gentil envers les gens et d’essayer simplement de rendre le monde meilleur qu’il n’est. »

Élargir la mission

Caudwell Youth, fondée ultérieurement, s’attaque à la vulnérabilité des jeunes de 11 à 24 ans issus de milieux défavorisés. Avec 400 mentors bénévoles formés pour soutenir un jeune chacun, se réunissant chaque semaine pour des activités, les résultats sont frappants : « Nous réduisons la récidive de 93 % – une réduction de 93 %, ce qui est tout simplement incroyable. Nous améliorons la santé mentale de 80 %. » Pour seulement sept livres par semaine et par jeune, l’organisation offre aux adolescents une chance d’éviter « le mauvais chemin ».

En 2013, Caudwell devient l’un des premiers Britanniques à signer le Giving Pledge, s’engageant à donner au moins 70 % de sa richesse à des causes caritatives. « Je crois fermement à la gentillesse et je veux vraiment que le monde soit un bien meilleur endroit qu’il ne l’est maintenant », affirme-t-il. « J’ai élevé mes enfants pour qu’ils comprennent cela. Tout ce que je voulais vraiment de mes enfants, c’est qu’ils soient heureux et qu’ils laissent le monde dans un meilleur état qu’ils ne l’ont trouvé. »

John Caudwell avec sa famille © Caudwell Children

Pourquoi Monaco ? Modesta a vécu dix ans à Cap d’Ail, à côté de la Principauté. Le couple y possède un appartement, leur bateau y est souvent basé, et « nous avons beaucoup d’amis à Monaco ». Mais ce qui séduit vraiment, c’est le cyclisme. « J’adore le cyclisme. Donc pour moi, Monaco est un endroit très spécial. » Interrogé sur le fait de vivre ailleurs qu’au Royaume-Uni, il répond : « si cela devait être n’importe où, ce ne pourrait probablement être que Monaco. »

Une mission loin d’être accomplie

Malgré les millions récoltés et les milliers de vies transformées, Caudwell reste conscient du travail à accomplir. « Il y a simplement de plus en plus de travail à faire. Nous ne faisons qu’effleurer la surface », admet-il. Bien que Caudwell finance personnellement un tiers du budget de l’organisation, il estime que « le travail à faire coûterait des centaines de millions ».

« Le travail de développement de ces œuvres caritatives est énorme, tout aussi important que ce que j’ai accompli dans mes affaires », affirme-t-il. « Nous aidons 400 jeunes cette année. J’estime qu’il y en a 100 000 qui ont besoin d’aide. »

Alors que le Butterfly Ball se terminait, le message de Caudwell était simple : « Un grand merci à ceux qui ont fait des dons, mais un grand merci à tous ceux qui sont venus nous soutenir. Pensez vraiment à la différence que votre contribution à ces œuvres caritatives fait pour donner aux jeunes une vie bien meilleure. »

Dans un monde où les milliardaires sont souvent critiqués pour leur déconnexion de la réalité, John Caudwell incarne une autre voie : un entrepreneur qui a transformé son succès commercial en force de changement social. Un homme qui comprend que la vraie richesse ne se mesure pas en comptes bancaires, mais en vies transformées, en sourires retrouvés, en futurs rendus possibles.

Et à Monaco, chaque octobre, sous la splendeur dorée de l’Hôtel de Paris, les papillons continuent de prendre leur envol.