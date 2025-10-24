Le Butterfly Ball Monaco de John Caudwell célèbre dix ans de philanthropie lumineuse

La magie a opéré à nouveau à l’Hôtel de Paris Monte-Carlo ce mardi soir, où l’engagement philanthropique a rencontré l’excellence monégasque.

Lorsque les portes de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo se sont ouvertes pour accueillir le dixième anniversaire du Butterfly Ball Monaco, c’est bien plus qu’un gala de bienfaisance qui prenait son essor. C’était l’aboutissement d’une décennie de dévouement orchestrée par la compagne de John Caudwell, Modesta Vžesniauskaitė, dont la vision initiale s’est métamorphosée en l’un des rendez-vous philanthropiques les plus emblématiques de la Principauté. La soirée, organisée avec le concours du spécialiste du yachting de luxe Burgess, a permis de lever 1 015 600 euros destinés à transformer le quotidien d’enfants handicapés et neurodivergents à travers le Royaume-Uni.

« Lorsque j’ai fondé le Butterfly Ball Monaco il y a dix ans, je rêvais de créer quelque chose de véritablement magique », a confié Modesta Vžesniauskaitė. Cette ambition s’est cristallisée en une célébration qui marie avec élégance le raffinement monégasque et une mission profondément humaine.

Les témoignages qui bouleversent

Au cœur de cette soirée, le fondateur de Caudwell Children, John Caudwell, a partagé l’histoire bouleversante de Tilly, cette petite fille atteinte d’amyotrophie spinale de type 2 qui, à trois ans, ne pouvait ni ramper ni s’asseoir. Grâce à un fauteuil roulant financé par l’association, Tilly a retrouvé non seulement sa mobilité, mais surtout sa joie de vivre. « C’est la différence que nous apportons à ces enfants », a souligné l’entrepreneur philanthrope, visiblement ému. « Ces enfants ne se plaignent jamais. Ils avancent dans la vie avec le meilleur de leurs capacités, et c’est véritablement inspirant. »

Nicolas Hamilton, pilote britannique et défenseur des personnes en situation de handicap, a co-animé la soirée aux côtés de la DJ Neev Spencer. Hamilton incarne cette résilience que Caudwell Children célèbre : « Le handicap et l’autisme me touchent particulièrement : je vis moi-même avec une paralysie cérébrale et ma compagne est autiste. C’est donc

une cause qui me tient tout spécialement à cœur ».

Une nouvelle ère philanthropique

Sous la direction de Claire Marshall, directrice générale, Caudwell Children vient de dévoiler une identité de marque audacieuse, symbole d’une stratégie quinquennale ambitieuse. « Nous avons développé une identité forte qui incarne le potentiel de tous les enfants que nous soutenons », a-t-elle expliqué. « J’ai pu constater de mes propres yeux l’impact concret de ces fonds, et c’est véritablement bouleversant. »

La soirée a conjugué excellence gastronomique et performances artistiques signées Anastasian, les Troubadours et DJ Filippo, tandis que la vente aux enchères animée par Charlie Ross proposait des expériences d’exception, dont des séjours à bord de superyachts et une expérience VIP en course automobile avec Sébastien Buemi.

En vingt-cinq ans d’existence, Caudwell Children a levé plus de 30 millions de livres sterling grâce au Butterfly Ball, permettant à des milliers d’enfants de « déployer leurs ailes » et de s’épanouir pleinement. Une décennie monégasque qui prouve que la véritable réussite ne se mesure pas en chiffres, mais en vies transformées.