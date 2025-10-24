«Бал бабочек» Джона Кодвелла в Монако отмечает десятилетие своей яркой благотворительной деятельности

Во вторник вечером в отеле Hôtel de Paris Monte-Carlo вновь произошло чудо: филантропическая деятельность встретилась с монакским совершенством.

Когда двери отеля Hôtel de Paris Monte-Carlo распахнулись для празднования десятилетия «Бала бабочек» в Монако, это было нечто большее, чем просто благотворительный гала-концерт. Это стало кульминацией десятилетия самоотверженной работы, организованной спутницей Джона Кодвелла, Модестой Вжесняускайте, чья первоначальная идея воплотилась в одно из самых знаковых филантропических событий Княжества. Вечер, организованный совместно со специалистом в области яхтинга класса люкс Burgess, собрал 1 015 600 евро, которые помогут изменить к лучшему жизнь детей-инвалидов и детей с нейроотличиями по всей Великобритании.

«Когда десять лет назад я основала «Бал бабочек» в Монако, я мечтала создать нечто поистине волшебное», заявила Модеста Вжесняускайте. Это стремление воплотилось в праздник, который элегантно сочетает в себе монегасскую утончённость и настоящую гуманитарную миссию.

Будоражащие свидетельства

Во время вечера основатель ассоциации Caudwell Children, Джон Кодвелл, поделился трогательной историей Тилли, маленькой девочки со спинальной мышечной атрофией второго типа, которая в три года не могла ни ползать, ни сидеть. Благодаря инвалидной коляске, подаренной ассоциацией, Тилли обрела не только способность передвигаться, но и, прежде всего, радость жизни. «Вот такие перемены мы несём этим детям», заявил явно тронутый предприниматель-филантроп. «Эти дети никогда не жалуются. Они продвигаются по жизни в меру своих возможностей, и это действительно вдохновляет».

Ведущим вечера стал британский пилот и защитник прав людей с ограниченными возможностями Николас Гамильтон, а также диджей Нив Спенсер. Гамильтон воплощает в себе эту стойкость, которую ценит ассоциация Caudwell Children: «Инвалидность и аутизм особенно близки моему сердцу: я сам живу с церебральным параличом, а моя спутница – аутист. Поэтому это дело особенно близко моему сердцу».

Аниматоры Николас Гамильтон и Нив Спенсер © Caudwell Children

Новая эра благотворительности

Под руководством генерального директора Клэр Маршалл ассоциация Caudwell Children представила смелый фирменный стиль, символизирующий амбициозную пятилетнюю стратегию. «Мы построили мощную идентичность, воплощающую потенциал всех детей, которых мы поддерживаем», пояснила она. «Я воочию увидела ощутимый эффект от этих средств, и он действительно ошеломляющий».

Вечер сочетал кулинарный изыск с артистическими выступлениями Anastasian, Troubadours и диджея Филиппо, а аукцион, который вёл Чарли Росс, оставил исключительные впечатления, включая посещение суперъяхт и VIP-участие в автогонках с Себастьеном Буэми.

За 25 лет своей истории ассоциация Caudwell Children собрала более 30 миллионов фунтов стерлингов в рамках «Бала бабочек», что позволило тысячам детей «расправить крылья» и полностью раскрыть свой потенциал. Десятилетие работы в Монако доказывает, что настоящий успех измеряется не цифрами, а изменившимися жизнями.