Экзотический сад Монако готовится к открытию после шести лет масштабной реконструкции
После шести лет закрытия Экзотический сад Монако вновь готов принять посетителей. Легендарное место, расположенное на склоне утёса и известное одним из самых впечатляющих видов на Княжество и Средиземное море, откроется для публики в понедельник, 30 марта 2026 года. К его долгожданному возвращению мэрия подготовила приятный сюрприз для жителей.
О масштабах проекта мэр Монако Жорж Марсан рассказал в январе, представляя ключевые муниципальные проекты 2026 года. Всего на работы было направлено 18,5 миллиона евро: 17 миллионов инвестировало государство, ещё 1,5 миллиона — мэрия. Средства пошли на укрепление скал, замену мостов и создание нового входного пространства, спроектированного архитектором Фредериком Жоненом. Инвестиции полностью соответствуют статусу этого знакового места. Экзотический сад Монако, расположенный на высоте над городом, считается одним из самых красивых садов в мире и давно стал одной из самых узнаваемых природных достопримечательностей Княжества и средиземноморского пейзажа в целом.
Экзотический сад Монако признан одним из самых красивых в мире
Жители страны приглашены на предварительное открытие
Перед тем как вновь открыть ворота для широкой публики, мэрия Монако решила сделать подарок жителям Княжества. Воскресенье, 29 марта, будет полностью посвящено монегаскам и резидентам: в этот день они смогут посетить Экзотический сад бесплатно с 9:00 до 18:00 при предъявлении национального удостоверения личности или вида на жительство. Уже с понедельника, 30 марта, сад откроется для всех посетителей в те же часы.
Экзотический сад, известный своей впечатляющей коллекцией суккулентов и кактусов, собранных со всех континентов, давно стал частью живого наследия Монако. Для многих жителей Княжества он связан с личными воспоминаниями и школьными прогулками. Читательница Monaco Tribune Мишель Кальман-Рейер вспоминает: «Великолепный сад, куда наш учитель естественных наук водил нас несколько раз».
Практическая информация
- Открытие для публики: с понедельника, 30 марта 2026 года, с 9:00 до 18:00
- Адрес: 62, boulevard du Jardin Exotique, Монако
- Как добраться: из Ниццы — по средней горной дороге (Moyenne Corniche) из Марселя — по трассе A8, съезд в Монако; из Ментона и Италии — по средней горной дороге (Moyenne Corniche) с восточного въезда
- Парковка: в 200 метрах от входа, по адресу 63, boulevard du Jardin Exotique.