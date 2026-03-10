Экзотический сад Монако готовится к открытию после шести лет масштабной реконструкции

После шести лет закрытия Экзотический сад Монако вновь готов принять посетителей. Легендарное место, расположенное на склоне утёса и известное одним из самых впечатляющих видов на Княжество и Средиземное море, откроется для публики в понедельник, 30 марта 2026 года. К его долгожданному возвращению мэрия подготовила приятный сюрприз для жителей.

О масштабах проекта мэр Монако Жорж Марсан рассказал в январе, представляя ключевые муниципальные проекты 2026 года. Всего на работы было направлено 18,5 миллиона евро: 17 миллионов инвестировало государство, ещё 1,5 миллиона — мэрия. Средства пошли на укрепление скал, замену мостов и создание нового входного пространства, спроектированного архитектором Фредериком Жоненом. Инвестиции полностью соответствуют статусу этого знакового места. Экзотический сад Монако, расположенный на высоте над городом, считается одним из самых красивых садов в мире и давно стал одной из самых узнаваемых природных достопримечательностей Княжества и средиземноморского пейзажа в целом.

© Мэрия Монако

Жители страны приглашены на предварительное открытие

Перед тем как вновь открыть ворота для широкой публики, мэрия Монако решила сделать подарок жителям Княжества. Воскресенье, 29 марта, будет полностью посвящено монегаскам и резидентам: в этот день они смогут посетить Экзотический сад бесплатно с 9:00 до 18:00 при предъявлении национального удостоверения личности или вида на жительство. Уже с понедельника, 30 марта, сад откроется для всех посетителей в те же часы.

Экзотический сад, известный своей впечатляющей коллекцией суккулентов и кактусов, собранных со всех континентов, давно стал частью живого наследия Монако. Для многих жителей Княжества он связан с личными воспоминаниями и школьными прогулками. Читательница Monaco Tribune Мишель Кальман-Рейер вспоминает: «Великолепный сад, куда наш учитель естественных наук водил нас несколько раз».

Практическая информация