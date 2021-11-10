











Путеводитель Ulysse включил Экзотический сад Монако в рейтинг «150 самых красивых садов мира» за 2021 год.

Пожалуй, это самый популярный сад Княжества, и его слава будет расти и в будущем. Экзотический сад Монако был отмечен знаменитым путеводителем Ulysse, известным тщательным отбором мест, попадающих в рекомендации. Экзотические сад включен в список «150 самых красивых садов мира» за 2021 год, который был опубликован в конце октября.

Путеводитель выбирает сады на основе «их великолепной красоты, а также ботанического, культурного и художественного интереса, предлагаемого туристического опыта и доступности». Вполне ожидаемо, что читателям рекомендуют посетить Экзотический сад Монако «с его бесчисленными разновидностями кактусов и суккулентов».

Пока сад закрыт для посещений

Если эта новость вызвала желание прогуляться в саду на склоне скалы, вам придется подождать. Сад закрыт для посещений до 2022 года в связи с ремонтными работами, направленными на обеспечение безопасности на территории.

Сайт Экзотического сада предлагает альтернативу: посетите Ботанический центр, расположенный всего в нескольких метрах.

Со вторника по пятницу вход в Ботанический центр бесплатный. Чтобы узнать больше о видах растений в оранжерее, можно заказать экскурсию с гидом.