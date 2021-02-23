











После начала крупной реконструкции Экзотический сад Монако (Jardin Exotique de Monaco) все еще закрыт. Открытие планируется на 2022 год.

Экзотический сад Монако, одно из самых посещаемых мест в Княжестве, реконструируется с мая 2020 года. С момента своего открытия в 1933 году в Экзотическом саду никогда не было таких работ. Ежедневно 15 рабочих занимаются реконструкцией искусственных скал и заменой пешеходных мостов.

Тысячи произрастающих здесь видов не остались без внимания. Возраст некоторых растений насчитывает столетие. Команда садоводов ежедневно ухаживает за экзотическими растениями, чтобы защитить их.

На масштабную реконструкцию из коммунального финансового фонда выдлили 1,14 млн евро. Последний этап работ по обеспечению безопасности будет поддерживать Княжеское правительство.

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Некоторые неприятные сюрпризы

Сад снова примет гостей летом 2022 года. Открытие было отсрочено по нескольким причинам. Из-за пандемии коронавируса начало работ было отсрочено, а рабочие столкнулись с некоторыми сюрпризами по мере реализации проекта. В частности, проблемой стало отсутствие документации и гида по первоначальным работам, которые были проведены между 1913 и 1933 годами. Помимо этого, площадка находится на склоне утеса, и транспортировка техники и материалов оказалась более сложной, чем ожидалось.

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