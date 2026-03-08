8 марта Княгиня Шарлен выразила пожелание, чтобы «каждая девочка могла беспрепятственно мечтать»

В это воскресенье, 8 марта, Княжество продемонстрировало коллективную и решительную приверженность правам женщин, от Княгини Шарлен до местных ассоциаций.

В честь Международного женского дня Княгиня Шарлен направила простое послание: «Слишком часто мы забываем, что женскую силу нужно не создавать, а освобождать. Равенство – это не одолжение, а право, которое должно в полной мере действовать повсюду и для всех». В заключение супруга Князя Альбера II обратилась с пожеланием к будущим поколениям: «8 марта у меня простое желание – чтобы каждая девочка могла расти без барьеров и препятствий».

Коллективная мобилизация в Княжестве

В это воскресенье выступила не только Княгиня. Несколько монегасских деятелей выбрали 8 марта, чтобы подтвердить свою приверженность этому делу. Ассоциация Pink Ribbon Monaco, находящаяся под её почетным председательством, хотела отдать дань уважения «всем выдающимся женщинам», которые ежедневно продвигают это движение вперед, тем, кто свидетельствует, повышает осведомленность и поддерживает исследования в области женского здоровья. «Ваши голоса, ваша преданность делу и ваше мужество делают это движение возможным.

Вместе мы продолжаем свою работу: ради повышения осведомленности, профилактики, исследований, ради нашего будущего…», – заявила президент организации Наташа Фрост-Савио.

Селин Котталорда в центре Лео Ферре представляет мероприятие Powher 6 марта 2026 года © Monaco Tribune

Комитет по содействию и защите прав женщин также напомнил всем, что его деятельность не ограничивается одной датой: после организации Дня Powher 6 марта в центре Лео Ферре он призвал всех «отмечать, делиться и поддерживать инициативы в защиту прав женщин в течение всего года». В тот день Селин Котталорда заявила: «8 марта – это дата, день в году». Но права женщин – это вопрос, актуальный круглый год. Важно то, какое дело мы защищаем, и то, что мы все едины».

Со стороны Национального совета Беатрис Фреско-Рольфо, председатель комиссии по правам женщин, семье и равенству, подвела итоги законодательного прогресса и обозначила приоритеты избранных должностных лиц на 2026 год, что свидетельствует о том, что институциональная приверженность – это также долгосрочная приверженность. «Права женщин никогда не могут быть гарантированы окончательно. Они укрепляются, развиваются и защищают себя», – заявила она.