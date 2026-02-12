Что известно о визите Папы Льва XIV в Монако в конце марта?

Пресс-служба Святого Престола подтвердила, что в настоящее время рассматривается возможность визита Льва XIV в Княжество в конце марта.

Всё началось 17 января, когда Князь Альбер II отправился в Ватикан на встречу с новым Папой. По этому случаю Князь Альбер II официально пригласил Льва XIV посетить Монако. Несколько недель спустя пресс-служба Святого Престола сообщила журналистам, что проект действительно находится на рассмотрении, однако не уточнила его окончательные детали. Это может быть однодневная поездка, организованная по образцу молниеносного визита Папы Франциска на Корсику 15 декабря 2024 года.

Впервые в истории Папа Римский сможет ступить на землю Монако © Vatican Media

Если визит состоится, он будет иметь большое историческое значение, поскольку ни один Папа римский никогда не посещал Монако. Таким образом, привязанность Монако к новому понтифику является частью традиции уважительных дипломатических отношений и исторически крепких связей со Святым Престолом. Католицизм является государственной религией Монако, и именно при понтификате Папы Льва XIII Монако получило свою религиозную автономию с созданием собственной епархии в 1887 году. Символическая деталь, которая непременно произведёт впечатление: нынешний Лев XIV выбрал свое папское имя в честь того же Льва XIII, известного своими учениями о социальной справедливости.

Княжество также разделяет с Ватиканом статус одного из самых маленьких суверенных государств в мире (площадью всего два квадратных километра и населением около 39 000 человек).

Лев XIV, избранный 8 мая 2025 года, совершил свои первые зарубежные поездки в Турцию, а затем в Ливан в конце прошлого года. Таким образом, поездка в Монако станет его второй международной поездкой в 2026 году, а понтифик также выразил желание посетить Алжир, который он считает страной диалога между христианами и мусульманами через образ святого Августина. Официальное подтверждение поездки ожидается в ближайшие недели.