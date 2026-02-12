Про Монако
Monaco Tribune Справочник - ЗнаменитостиЗнаменитости
Monaco Tribune Справочник - КультураКультура
Monaco Tribune Справочник - МероприятияМероприятия
Monaco Tribune Справочник - Местная информацияМестная информация
Monaco Tribune Справочник - Монако в миреМонако в мире
Monaco Tribune Справочник - ОтдыхОтдых
Monaco Tribune Справочник - СпортСпорт
Monaco Tribune Справочник - ТуризмТуризм
Pеклама »
Видео Подкасты
Логотип Monaco Tribune / Ссылка на главную страницу
Коротко

Что известно о визите Папы Льва XIV в Монако в конце марта?

Автор: Estelle Imbert
Опубликовано 12 февраля 2026
VATICAN MEDIA
Согласно заявлению Святого Престола, исторический визит Папы Льва XIV в Монако может состояться в конце марта. © Vatican Media
Автор: Estelle Imbert
- 12 февраля 2026

Пресс-служба Святого Престола подтвердила, что в настоящее время рассматривается возможность визита Льва XIV в Княжество в конце марта.

Всё началось 17 января, когда Князь Альбер II отправился в Ватикан на встречу с новым Папой. По этому случаю Князь Альбер II официально пригласил Льва XIV посетить Монако. Несколько недель спустя пресс-служба Святого Престола сообщила журналистам, что проект действительно находится на рассмотрении, однако не уточнила его окончательные детали. Это может быть однодневная поездка, организованная по образцу молниеносного визита Папы Франциска на Корсику 15 декабря 2024 года.

le Pape Léon XIV
Впервые в истории Папа Римский сможет ступить на землю Монако © Vatican Media

Если визит состоится, он будет иметь большое историческое значение, поскольку ни один Папа римский никогда не посещал Монако. Таким образом, привязанность Монако к новому понтифику является частью традиции уважительных дипломатических отношений и исторически крепких связей со Святым Престолом. Католицизм является государственной религией Монако, и именно при понтификате Папы Льва XIII Монако получило свою религиозную автономию с созданием собственной епархии в 1887 году. Символическая деталь, которая непременно произведёт впечатление: нынешний Лев XIV выбрал свое папское имя в честь того же Льва XIII, известного своими учениями о социальной справедливости.

Княжество также разделяет с Ватиканом статус одного из самых маленьких суверенных государств в мире (площадью всего два квадратных километра и населением около 39 000 человек).

Pеклама »
Le Prince Albert II de Monaco adresse ses félicitations au Pape Léon XIV

Лев XIV, избранный 8 мая 2025 года, совершил свои первые зарубежные поездки в Турцию, а затем в Ливан в конце прошлого года. Таким образом, поездка в Монако станет его второй международной поездкой в 2026 году, а понтифик также выразил желание посетить Алжир, который он считает страной диалога между христианами и мусульманами через образ святого Августина. Официальное подтверждение поездки ожидается в ближайшие недели.