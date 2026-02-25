Le Pape Léon XIV à Monaco le 28 mars : une première visite historique pour la Principauté

Le Palais princier a annoncé ce mercredi 25 février la venue du souverain pontife en Principauté après, quelques semaines après la possibilité évoqué par la salle de presse du Saint-Siège.

Tout a commencé le 17 janvier dernier, lorsque le Prince Albert II s’est rendu au Vatican pour rencontrer le nouveau pape. À cette occasion, le Prince Albert II a officiellement convié Léon XIV à visiter Monaco. Quelques semaines plus tard, début février, la salle de presse du Saint-Siège a indiqué à des journalistes que le projet était bien en cours d’examen, sans toutefois en préciser les contours définitifs. Le cabinet du Prince Souverain a officialisé la nouvelle : le Pape Léon XIV effectuera une visite apostolique à Monaco le samedi 28 mars prochain.

Pour la première fois de l’histoire, un Souverain pontife foulera le sol monégasque © Vatican Média

Jamais un pape ne s’était rendu dans le deuxième plus petit État du monde. L’attachement de Monaco au nouveau pontife s’inscrit pourtant dans une tradition de relations diplomatiques respectueuses et de liens historiquement forts avec le Saint-Siège. Le catholicisme y est religion d’État, et c’est précisément sous le pontificat du Pape Léon XIII que Monaco a obtenu son autonomie religieuse, avec la création de son propre diocèse en 1887. Un détail symbolique qui ne manquera pas de résonner : l’actuel Léon XIV a d’ailleurs choisi son nom pontifical en référence à ce même Léon XIII, connu pour ses enseignements sur la justice sociale. « La Principauté puise dans cet héritage spirituel un fondement essentiel de son identité, de son unité et de la continuité de ses institutions, tout en l’inscrivant dans une dynamique d’ouverture et d’adaptation au monde contemporain », indique le communiqué diffusé par le Palais Princier. Le Prince Albert II et la Princesse Charlène accueilleront ensemble le chef de l’Église catholique.

Élu le 8 mai 2025, Léon XIV avait effectué ses premiers déplacements à l’étranger en Turquie puis au Liban en fin d’année dernière. Monaco constituerait ainsi son deuxième voyage international de 2026, alors que le pontife a également exprimé le souhait de se rendre en Algérie, qu’il considère comme une terre de dialogue entre chrétiens et musulmans à travers la figure de saint Augustin.