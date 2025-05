Le Prince Albert II de Monaco adresse ses félicitations au Pape Léon XIV

Le Prince Albert II de Monaco a envoyé ses respectueuses félicitations au nouvellement élu Pape Léon XIV, premier pontife américain dans l’histoire bimillénaire de l’Église catholique.

« Habemus Papam ! » ont chanté les milliers de fidèles massés devant le balcon de la Place Saint Pierre de Rome vers 18h jeudi soir. Le 8 mai, moins de 24 heures après les délibérations dans le conclave papal, l’élection du Cardinal Robert Francis Prevost comme Pape Léon XIV marque un moment significatif pour les 1,4 milliard de catholiques à travers le monde.

Dans une dépêche officielle pour féliciter le nouveau pape élu, le Prince Albert II a exprimé le soutien spirituel de sa famille : « À l’occasion de l’élévation de Votre Sainteté au Trône Pontifical, ma Famille et moi-même L’assurons de nos ferventes prières pour la grandeur de Son Pontificat et La prions de daigner accepter nos respectueuses félicitations. »

Des liens historiques avec Monaco

Passée l’émotion du deuil, « une infinie tristesse et une profonde affliction », à l’annonce de la mort du pape François le lundi de Pâques 21 avril, le Prince Albert II regarde désormais vers l’avenir. Son message souligne l’importance de l’élection papale pour la population majoritairement catholique de Monaco : « Avec la population de la Principauté, nous formons le souhait très déférent que l’accomplissement de cette éminente et lourde mission spirituelle de portée universelle soit jalonnée de très nombreuses satisfactions. »

Le Prince a conclu son message par une note personnelle de dévotion : « Je prie Votre Sainteté de daigner agréer l’hommage respectueux de mon profond et filial attachement. » Des mots qui rejoignent ceux du Diocèse de Monaco qui « rend grâce à Dieu pour l’élection du Pontife romain et invite tous les fidèles du diocèse à prier pour le pape Léon XIV ! » © Eric Mathon / Palais princier

L’attachement de Monaco au nouveau pontife s’inscrit ainsi dans une tradition de relations diplomatiques respectueuses et de liens historiquement forts avec le Saint-Siège. La Principauté a obtenu son autonomie religieuse avec la création de son propre diocèse en 1887 sous le Pape Léon XIII.

Un Pape américain proche conseiller du Pape François

L’Augustinien Pape Léon XIV, qui tire son nom du Pape Léon XIII connu pour ses enseignements sur la justice sociale, devrait poursuivre les réformes progressistes du pape François tout en apportant sa propre perspective mondiale, fondée sur la foi et la raison, à la papauté. Véritable polyglotte, son parcours comme Américain et citoyen naturalisé péruvien le positionne de façon unique pour établir des ponts entre les diverses communautés catholiques du monde entier.

À 69 ans, le nouveau pontife apporte une expérience administrative considérable à son rôle, ayant été nommé par le pape François comme préfet du Dicastère pour les Évêques en 2023 (le bureau du Vatican responsable de l’évaluation des candidats à l’épiscopat dans le monde entier), puis comme cardinal le 30 septembre 2023.

Les regards se tournent désormais vers la messe solennelle d’inauguration du pontificat prévue mercredi 18 mai à la Place Saint-Pierre. Un événement majeur qui devrait rassembler des chefs d’État et dignitaires du monde entier, dont probablement le Prince Albert II de Monaco. La cérémonie marquera officiellement le début du ministère pontifical de Léon XIV et offrira un premier aperçu des orientations qu’il souhaite donner à son pontificat.

