« Un très grand serviteur de l’humanité » : Monaco en deuil après le décès du Pape François

La Principauté tout entière s’incline devant la mémoire du Souverain Pontife, décédé ce lundi de Pâques à l’âge de 88 ans, alors que le Prince Albert II évoque une « immense peine » partagée.

Le pape François est décédé le lundi de Pâques 21 avril 2025 à 7h35 à l’âge de 88 ans, dans sa résidence du Vatican, la Domus Sanctae Marthae. Selon le rapport médical officiel, il a succombé à un accident vasculaire cérébral suivi d’un coma et d’un effondrement cardiocirculatoire irréversible.

Premier pape latino-américain et jésuite de l’histoire, François avait été élu en 2013. Sa dernière apparition publique remontait à la bénédiction Urbi et Orbi du dimanche de Pâques, la veille de son décès. Une disparition soudaine qui a déclenché une période de deuil mondial et l’organisation de son inhumation qui aura lieu, selon ses souhaits, dans la basilique Sainte-Marie-Majeure.

L’émotion du Prince Albert II

Dans une dépêche officielle empreinte d’émotion, le Prince Albert II a exprimé « une infinie tristesse et une profonde affliction » face à cette nouvelle. Le Souverain a tenu à présenter, au nom de sa Famille et de toute la Principauté, ses « plus sincères condoléances à l’Église catholique et à l’ensemble des fidèles avec lesquels nous partageons une immense peine ».

« Puisse son inlassable message d’amour, de fraternité, de paix, de foi, de justice, de miséricorde, de compassion et de respect pour notre nature continuer à nourrir nos pensées et nos engagements au service du bien commun et à rayonner sur un monde qu’il aura marqué de son empreinte », a déclaré le Prince Albert II, rendant hommage au « très grand serviteur de l’humanité qui vient de nous quitter ».

Les différentes Institutions de la Principauté ont mis leurs drapeaux en berne en hommage au Pape François / Photo via Monaco Info

Monaco en deuil

Le Gouvernement princier s’est également associé à la douleur des catholiques, en adressant ses « plus sincères condoléances à Monseigneur l’Archevêque de Monaco, au clergé monégasque ainsi qu’à tous les catholiques aujourd’hui douloureusement endeuillés ».

Le Conseil National s’est également joint aux témoignages de respect et de douleur. Dans un communiqué, les élus ont fait part de leur émotion face à cette disparition qui touche l’ensemble de la communauté monégasque.

Le Président Thomas Brezzo a déclaré : « Nos pensées accompagnent tous ceux qui sont touchés par la disparition du Pape François. Son humanité et son sens du dialogue auront marqué tous ceux, croyants et non-croyants, qui sont sensibles au destin du monde, en particulier celui des plus démunis. »

De son côté, la Mairie et les membres du Conseil Communal ont exprimé leur « profonde tristesse » et adressé leurs condoléances à l’Église Catholique et à ses fidèles.

Cette disparition marque la fin d’un pontificat de douze années durant lesquelles le Pape François s’était distingué par son humilité, sa proximité avec les plus démunis et son engagement résolu en faveur de la justice sociale et de l’environnement.