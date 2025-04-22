«Величайший слуга человечества»: Монако – в трауре после смерти Папы Римского Франциска

В этот понедельник, 21 апреля, в возрасте 88 лет скончался Папа Римский Франциск © Княжеский дворец

Всё Княжество скорбит по главе римско-католической церкви, скончавшемуся в этот пасхальный понедельник в возрасте 88 лет. Князь Альбер II свидетельствует о всеобщей «неизмеримой скорби».

В этот пасхальный понедельник, 21 апреля 2025 года, в 7:35 утра, в возрасте 88 лет, в своей ватиканской резиденции – Доме святой Марфы – скончался Папа Римский Франциск. Согласно официальному медицинскому заключению, он умер от инсульта, за которым последовала кома и необратимая сердечно-сосудистая недостаточность.

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Первый в истории Католической Церкви Папа-иезуит и выходец из Латинской Америки был избран в 2013 году. В последний раз он появился на публике на благословении Urbi et Orbi (городу и миру) в пасхальное воскресенье, за день до его смерти. Его скоропостижная кончина вызвала всемирный траур. По воле усопшего он будет захоронен в базилике Санта-Мария-Маджоре.

Реакция Князя Альбера II

В своём трогательном официальном послании Князь Альбер II выразил «бесконечную печаль и глубокую скорбь» в связи с этой новостью. Князь выразил от своей семьи и всего Княжества «самые искренние соболезнования Католической Церкви и всем верующим, разделяющим огромную скорбь».

«Пусть его неутомимая проповедь любви, братства, мира, веры, справедливости, милосердия, сострадания и уважения к природе продолжит питать наши мысли и дело служения общему благу, освещать мир, в котором он оставил свой след», заявил Князь Альбер II, отдавая дань уважения «покинувшему нас величайшему слуге человечества».

Учреждения Княжества приспустили национальные флаги в дань уважения к Папе Римскому Франциску / Фото: Monaco Info

Монако – в трауре

Княжеское правительство также разделило скорбь верующих, направив «самые искренние соболезнования архиепископу и духовенству Монако, а также всем скорбящим сегодня католикам».

Национальный совет присоединился к знакам уважения и скорби. В своём пресс-релизе депутаты выразили потрясение в связи с этой потерей, тронувшей всё монакское сообщество.

Председатель совета Томас Бреццо заявил: «Наши мысли – со всеми скорбящими о кончине Папы Римского Франциска. Его человечность и чувство диалога тронули всех – верующих и неверующих – кто следит за судьбой мира, в особенности за судьбами самых обездоленных».

В свою очередь мэрия и члены муниципального совета выразили «глубокую скорбь» и свои соболезнования Католической Церкви и всем католикам.

Эта смерть ознаменовала завершение двенадцатилетнего понтификата, в течение которого Папа Римский Франциск отличался смирением, близостью к самым обездоленным и решительной приверженностью социальной справедливости и защите окружающей среды.