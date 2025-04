Monaco en deuil : Le Prince décrète un deuil national de trois jours pour le pape François

Suite à la disparition du Souverain Pontife, la Principauté observe un deuil national jusqu’aux obsèques, marquant ainsi son profond respect pour cette figure spirituelle mondiale.

Par décret princier, le Prince Albert II a instauré une période de deuil national de trois jours qui sera observée en Principauté du jeudi 24 au samedi 26 avril, jour des funérailles de Sa Sainteté le pape François. Cette décision témoigne de l’attachement profond de Monaco au Saint-Siège et de l’émotion ressentie par la population monégasque face à cette disparition.

Le deuil national s’accompagne de plusieurs mesures symboliques fortes. Les drapeaux sont mis en berne sur l’ensemble des bâtiments publics depuis le lundi 21 avril et le resteront jusqu’à la fin des obsèques. Ces mêmes édifices ne seront pas illuminés pendant les trois jours de deuil.

« Un très grand serviteur de l’humanité » : Monaco en deuil après le décès du Pape François

Une minute de silence et la vie qui continue

Le vendredi 25 avril à 11 heures précises, une sirène retentira dans la Principauté, invitant tous les résidents et visiteurs à observer une minute de silence en hommage au défunt pape. Ce moment de recueillement collectif permettra à chacun d’exprimer sa sympathie et son respect.

Malgré cette période de deuil, le Prince a décidé que les services publics, y compris les établissements scolaires, ainsi que le secteur privé de la Principauté, maintiendraient leurs activités normales, alliant ainsi le respect dû au Souverain Pontife à la nécessaire continuité de la vie quotidienne.

La Famille Princière unie dans le recueillement

Le mardi 22 avril, en fin de journée, le Prince Albert II et la Princesse Charlène, accompagnés de la Princesse de Hanovre, ont assisté à une messe pontificale célébrée en hommage à Sa Sainteté le Pape François en la Cathédrale de Monaco.

La cérémonie, officiée par Monseigneur Dominique-Marie David, a rassemblé les plus hautes autorités monégasques et de nombreux fidèles dans un moment de profond recueillement. L’atmosphère empreinte d’émotion témoignait du lien particulier unissant la Principauté au Saint-Siège et de l’impact spirituel considérable du pontificat de François.

© Eric Mathon / Palais princier

Dans son communiqué, le Prince Albert II a renouvelé l’expression de sa profonde émotion face au décès du pape François, soulignant que cette disparition endeuille non seulement la population monégasque mais touche également les fidèles du monde entier. Cette déclaration souligne la dimension universelle de la perte ressentie et le caractère exceptionnel du pontificat qui vient de s’achever.