Князь Альбер II объявил в Монако трёхдневный траур в память о Папе Франциске

После смерти Папы Франциска Княжество Монако погрузилось в траур, чтобы выразить свою признательность и уважение к человеку, который оставил глубокий след в сердцах миллионов людей по всему миру.

По распоряжению Князя Альбера II в стране объявлен трёхдневный национальный траур — с четверга, 24 апреля, по субботу, 26 апреля, день, когда состоятся похороны Его Святейшества. Такое решение подчёркивает тесную связь Монако со Святым Престолом и искреннюю скорбь, которую переживает народ Княжества.

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Траур в Монако будет сопровождаться знаковыми символами. Уже с понедельника, 21 апреля, государственные флаги на всех официальных зданиях приспущены и останутся в таком положении до завершения похоронных церемоний. В эти дни также будет отключена архитектурная подсветка государственных учреждений.

«Величайший слуга человечества»: Монако – в трауре после смерти Папы Римского Франциска

Минута молчания — момент общего единения

В пятницу, 25 апреля, ровно в 11:00 по всей территории Княжества прозвучит сирена. Она станет приглашением для всех — жителей и гостей — остановиться на минуту и в тишине почтить память Папы Франциска. Этот короткий, но важный момент тишины даст каждому возможность выразить уважение, задуматься и мысленно присоединиться к общей скорби.

Несмотря на траур, Князь Альбер II принял решение не приостанавливать повседневную жизнь Княжества. Государственные учреждения, школы и частный сектор продолжат работу в обычном режиме. Таким образом, Монако выражает уважение к памяти Папы, сохраняя при этом устойчивость и привычный ритм жизни.

Княжеская семья — вместе с верующими

Во вторник вечером, 22 апреля, Князь Альбер II, Княгиня Шарлен и Принцесса Ганноверская пришли в Кафедральный собор Монако, чтобы вместе с верующими разделить момент молитвы и скорби. Там была отслужена месса в память о Папе Франциске.

Церемонию провёл архиепископ Доминик-Мари Давид. Она собрала в соборе представителей высших властей Княжества, духовенства и многочисленных прихожан. Атмосфера была особенной — наполненной тишиной, размышлением и искренними чувствами. Этот вечер стал напоминанием о глубокой духовной связи между Монако и Святым Престолом, а также о сильном влиянии, которое оказал понтификат Папы Франциска.

© Эрик Матон / Княжеский дворец

В своём обращении Князь Альбер II выразил глубокую скорбь в связи с уходом Папы и подчеркнул, что эта утрата откликается в сердцах не только жителей Монако, но и миллионов верующих по всему миру. Его слова напомнили о всеобщем масштабе этой утраты — и об исключительной роли, которую Папа Франциск сыграл в истории современного мира.