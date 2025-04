A Monaco il Principe Alberto II proclama un lutto nazionale di tre giorni per la morte del papa

La messa pontificale celebrata in omaggio a Sua Santità Papa Francesco © Eric Mathon / Palazzo del Principe

In seguito alla scomparsa del Sovrano Pontefice, il Principato osserverà il lutto nazionale fino al momento delle esequie, evidenziando il profondo rispetto verso questa figura spirituale di calibro mondiale.

Tramite decreto principesco, il Principe Albero II ha proclamato un periodo di lutto nazionale di tre giorni, che verrà osservato nel Principato da giovedì 24 a sabato 26 aprile, giorno dei funerali di Sua Santità Papa Francesco. La decisione testimonia il profondo legame di Monaco con la Santa Sede e la commozione provata dalla popolazione monegasca in seguito alla scomparsa del pontefice.

Pubblicità

Il lutto nazionale è accompagnato da diverse misure simboliche significative. In tutti gli edifici pubblici le bandiere sono a mezz’asta da lunedì 21 aprile, e così resteranno fino al momento delle esequie. Questi stessi edifici non verranno illuminati durante i tre giorni di lutto.

“Un grandissimo servitore dell’umanità”: Monaco in lutto per il decesso di Papa Francesco

Un minuto di silenzio e la vita che va avanti

Venerdì 25 aprile alle 11 esatte, nel Principato suonerà una sirena per invitare tutti i residenti e i visitatori a osservare un minuto di silenzio in omaggio al papa defunto. Questo momento di raccoglimento collettivo permetterà a ognuno di esprimere cordoglio e rispetto.

Nonostante il periodo di lutto, il Principe ha stabilito che i servizi pubblici (istituti scolastici compresi), nonché il settore privato del Principato, proseguiranno normalmente le loro attività, coniugando così il rispetto per il Sovrano Pontefice e la necessità di proseguire con la vita quotidiana.

La Famiglia Principesca unita nel raccoglimento

Martedì 22 aprile, a fine giornata, il Principe Alberto II e la Principessa Charlène, accompagnati dalla Principessa di Hannover, hanno assistito a una messa pontificale celebrata in omaggio a Sua Santità Papa Francesco nella Cattedrale di Monaco.

La cerimonia, officiata da Monsignor Dominique-Marie David, ha riunito le più alte cariche monegasche e numerosi fedeli in un momento di profondo raccoglimento. L’atmosfera carica di commozione ha testimoniato il legame speciale che unisce il Principato alla Santa Sede, nonché il notevole impatto spirituale del pontificato di Papa Francesco.

© Eric Mathon / Palazzo del Principe

In un comunicato, il Principe Alberto II ha rinnovato la sua profonda commozione per il decesso del pontefice, sottolineando che la sua scomparsa addolora non soltanto la popolazione monegasca, ma i fedeli di tutto il mondo. La dichiarazione evidenzia la dimensione universale della perdita e la natura eccezionale del pontificato appena concluso.