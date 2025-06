Monaco annuncia il nuovo Ministro di Stato alla vigilia della visita di Emmanuel Macron

Il Palazzo del Principe ha ufficializzato nella serata di mercoledì la nomina di Philippe Mettoux come nuovo Ministro di Stato del Principato.

Secondo quanto riportato nel comunicato ufficiale, «la scelta di S.A.S. il Principe è ricaduta su Philippe Mettoux per ricoprire la carica di Ministro di Stato a partire dal 4 luglio 2025».

L’annuncio rispetta l’impegno preso dal Principe Alberto II di rivelare il nome del successore di Didier Guillaume prima della visita di Stato del presidente Emmanuel Macron, atteso nel Principato il 7 e l’8 giugno.

Un profilo giuridico solido

Attualmente membro del Consiglio di Stato francese, Philippe Mettoux è sempre stato al servizio delle istituzioni pubbliche. Come si legge nel comunicato del Palazzo, «ha iniziato la sua carriera nella magistratura, come procuratore della Repubblica in diversi tribunali, per poi entrare nella Direzione degli affari penali e delle grazie del Ministero della Giustizia e nel Servizio centrale per la prevenzione della corruzione».

Philippe Mettoux / Foto via LinkedIn

In seguito ha ricoperto incarichi all’interno di vari gabinetti ministeriali: «è stato consigliere di Dominique Perben alla Giustizia, poi di Dominique de Villepin al Ministero dell’Interno e a Matignon, prima di approdare al Consiglio di Stato».

Dal 2013, si precisa, «Philippe Mettoux è in posizione di distacco con il ruolo di Direttore giuridico e della conformità del gruppo SNCF e mediatore interno dell’azienda».

Riconoscimento per l’interim di Isabelle Berro Amadei

Il Principe Alberto II ha voluto esprimere pubblicamente «la Sua profonda gratitudine a Isabelle Berro Amadei per aver assicurato con impegno ed efficienza l’interim del ruolo di Ministro di Stato per quasi sei mesi, continuando al contempo a esercitare le funzioni di Consigliere di Governo-Ministro per le Relazioni Estere e la Cooperazione».

Il comunicato sottolinea che «il suo grande senso del dovere e la profonda conoscenza dei dossier hanno contribuito in maniera determinante a garantire la continuità dell’azione governativa».

Un fitto calendario diplomatico

La nomina arriva a pochi giorni dalla prima visita di Stato di un presidente francese a Monaco dal 1985. Philippe Mettoux entrerà ufficialmente in carica il 4 luglio, quasi un mese dopo la visita di Emmanuel Macron, permettendo così una transizione graduale dopo l’interim assicurato da Isabelle Berro Amadei a seguito della scomparsa di Didier Guillaume lo scorso gennaio.