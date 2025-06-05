Монако представило нового главу правительства накануне визита Эмманюэля Макрона

Во вторник вечером Княжеский дворец Монако официально сообщил, что новым Государственным министром станет Филипп Метту (Philippe Mettoux)

В официальном заявлении говорится: «Его Светлость Князь Монако выбрал Филиппа Метту для исполнения обязанностей Государственного министра с 4 июля 2025 года».

Таким образом, Князь Альбер II сдержал своё обещание — объявить имя преемника Дидье Гийома до визита президента Франции Эммануюэля Макрона, который пройдёт в Монако 7 и 8 июня.

Юрист с большим опытом на государственной службе

Филипп Метту, ныне входящий в состав Государственного совета, посвятил всю свою карьеру работе на благо государства. Как отмечает Княжеский дворец, «он начал свою карьеру в судебной системе в качестве прокурора Республики в различных судах, затем перешёл в управление по уголовным делам и помилованию Министерства юстиции, а также в Центральную службу по предотвращению коррупции».

Филипп Метту / Фото с LinkedIn

Затем он перешёл к работе в министерствах: «он был советником Доминика Пербена в Канцелярии, затем Доминика де Вильпена — в Министерстве внутренних дел и в Матиньоне, прежде чем войти в состав Государственного совета».

С 2013 года, как уточняется в коммюнике, «господин Филипп Метту был откомандирован в качестве директора по правовым вопросам и комплаенс-директора группы SNCF, а также внутреннего посредника компании».

Признание заслуг Изабель Берро-Амадеи

Князь Альбер II поблагодарил Изабель Берро-Амадеи за её работу в качестве исполняющей обязанности государственного министра. «Я выражаю глубокую благодарность госпоже Изабель Берро-Амадеи за то, что она с преданностью и эффективностью исполняла обязанности государственного министра в течение почти шести месяцев, продолжая при этом выполнять функции министра по вопросам иностранных дел и международного сотрудничества», — говорится в официальном заявлении.

В тексте коммюнике также отмечается, что «её высокий профессионализм и знание ключевых вопросов в значительной степени способствовали обеспечению преемственности в работе правительства».

Дипломатический марафон

Назначение нового Государственного министра происходит на фоне насыщенного международного графика. Впереди — первый за почти сорок лет государственный визит президента Франции в Монако. Эмманюэль Макрон приедет в Княжество 7 и 8 июня, а уже 4 июля Филипп Метту официально вступит в должность. Такой временной интервал позволит обеспечить плавную передачу полномочий и завершить переходный период, начавшийся после кончины Дидье Гийома в январе этого года.