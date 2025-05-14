Князь Альбер II: «Уверен, однажды мы поднимемся на олимпийский пьедестал»

В этом году, когда Монако носит звание Мировой столицы спорта, Князь Альбер II и Княгиня Шарлен ещё раз подчеркнули, что спорт занимает ключевое место в жизни страны. Об этом они напомнили во время встречи с представителями местных СМИ в Княжеском дворце.

В понедельник, 12 мая 2025 года, в садах Княжеского дворца прошла неформальная встреча главы государства с представителями местных СМИ. Атмосфера была тёплая и расслабленная — как сам Князь отметил, «дружеская и непринуждённая». В ходе беседы он поднял множество актуальных тем, от спорта и международных отношений до крупных проектов, которые меняют облик Монако. К беседе присоединилась и Княгиня Шарлен — она рассказала о своей работе и социальных инициативах, которыми активно занимается.

«Спорт — это часть нашей природы»

Отвечая на вопрос Monaco Tribune о развитии спорта в Княжестве, Князь Альбер II подчеркнул, что спорт всегда был важной частью жизни в Монако: «Спорт — это часть нашей природы. По крайней мере в новейшей истории Княжества он занимает особое место. Мы всегда стремились быть страной, где спорт не просто присутствует, а является настоящей ценностью. Убеждён, что он должен быть важной частью нашей повседневной жизни».

Князь добавил, что речь идёт не только о крупных соревнованиях и профессиональных командах: «Важно всё — школьный спорт, спортивные секции и ассоциации. Это основа здорового и сплочённого общества. Спорт — это про здоровье, личностный рост и общее благополучие».

Он также отметил, насколько разнообразной и развитой стала спортивная среда в Монако: «У нас около 190 клубов и 51 национальная федерация. Почти 10 тысяч человек официально занимаются спортом — это внушительная цифра». Да, в эту статистику входят и жители ближайших коммун, но, как подчеркнул Князь, это лишь подтверждает, «насколько спортивное сообщество Монако привлекательно и открыто».

Инфраструктура — ещё один приоритет: «Мы продолжаем обновлять школьные спортивные площадки. Уже многое сделано, но важно, чтобы абсолютно все учебные заведения были обеспечены современным оборудованием — таким, которое действительно работает и приносит пользу».

Поясняя, почему Монако в этом году стало Мировой столицей спорта, Князь отметил: «Дело не только в больших спортивных событиях. Мы ведём последовательную политику поддержки молодёжи — как в школах, так и в спортивных клубах».

Он также поделился своими эмоциями по поводу последних достижений: «Я очень рад, что футбольный клуб «Монако» вышел в Лигу чемпионов. И, конечно, с нетерпением жду выступления баскетбольной команды «Монако» в Финале четырёх». Вместе с тем он не обошёл стороной трагедию, произошедшую с командой Третьей Национальной лиги: «Хочу ещё раз выразить глубокие соболезнования семье погибшего и всем пострадавшим. Обязательно будет проведено расследование, и, надеюсь, примут дополнительные меры, чтобы сделать поездки спортсменов безопаснее».

Говоря о будущем, Князь Альбер II поделился заветной мечтой: «Я абсолютно уверен: однажды однажды мы поднимемся на олимпийский пьедестал. Мы уже были близки к этому, особенно в бобслее на зимней Олимпиаде. Я верю, что этот момент наступит — и даже не для одного, а сразу для нескольких наших атлетов».

Представители местной прессы рядом с Княжеской четой © Микаэль Алези / Княжеский дворец

Как спорт помогает Княжеской семье оставаться в форме

На личный вопрос Monaco Tribune о том, как он поддерживает себя в форме при таком плотном графике, Князь Альбер II ответил просто и с улыбкой: «С утра я обязательно хоть немного тянусь — с возрастом суставы требуют заботы».

Он признался, что старается раз-два в неделю заглядывать в тренажёрный зал во дворце или поплавать в бассейне: «Иногда между встречами получается поплавать — это помогает не только переключиться, но и поддерживать здоровье. Регулярность — ключ к успеху». А потом добавил с юмором: « Дети тоже помогают мне сохранять молодость — за ними нужно успевать!»

Княгиня Шарлен: спорт как миссия

Княгиня Шарлен, отвечая на вопрос Monaco—Matin, рассказала о работе своего Фонда, который вот уже много лет занимается профилактикой утоплений: «Мы обучаем детей плаванию и повышаем осведомлённость о правилах безопасности на воде — это наша главная задача».

Также она представила новый проект, проведённый впервые в этом году:

«Мы организовали День безопасности дорожного движения в Ларвотто. Это важно для всего сообщества, особенно для детей — мы обучаем их правилам, рассказываем, как оказывать первую помощь и делаем первые шаги в обучении сердечно-лёгочной реанимации».

Княгиня Шарлен рассказывает о своей общественной деятельности и о работе своего Фонда © Микаэль Алези / Княжеский дворец

Княгиня также поделилась новостями о своём участии в жизни страны: «Я недавно стала председателм Общества защиты животных Монако SPA и Монегасской федерации регби. Сейчас мы запускаем в школах программы, где дети учатся не только играть, но и понимать ценности спорта. Регби — отличная площадка для этого».

И с гордостью добавила, что в этом году в детском турнире по регби Святой Девоты «приняли участие команды из 24 стран».

Гран-при Монако останется в календаре «Формулы-1» как минимум до 2031 года

На вопрос Radio Monaco о будущем Гран-при «Формулы-1» Князь Альбер II с удовлетворением сообщил, что достигнуто соглашение с Liberty Media: монегасский этап останется в календаре как минимум до 2031 года.

«Я не участвовал в переговорах между клубами и различными заинтересованными сторонами, — отметил Суверенный Князь. — Но, конечно, я смог поговорить с руководителями Liberty, и они сказали мне неофициально, что не могут представить себе сезон «Формулы-1» без Гран-при Монако».

По его словам, обсуждение касалось в основном не финансов, а организационных аспектов: «Дело не столько в суммах участия, сколько в различных изменениях — не на самой трассе, а вокруг неё: речь идёт об увеличении пространства для спонсоров и гостей».

Монако: между верностью традициям и открытостью будущему

В 2025 году, когда Князь Альбер II готовится отметить двадцать лет у руля Княжества, встреча с местной прессой стала поводом поговорить о том, каким он видит Монако — страной, которая не стоит на месте, развивается, но при этом бережно хранит свои традиции и уверенно смотрит вперёд.

Отвечая на вопрос представителя La Gazette de Monaco Князь Альбер II поделился тем, что считает своими главными достижениями за годы правления: «В первую очередь я горжусь своим браком и детьми». Он также отметил успехи Монако в таких сферах, как энергетический переход, здравоохранение, образование, культура и безопасность.

Празднование юбилея пройдёт в тёплой атмосфере с участием монегасков и Княжеской семьи © Микаэль Алези / Княжеский дворец

Юбилей правления Князь планирует отметить в узком, почти семейном кругу с жителями Монако: «Это будет тёплый, дружеский момент, возможность выразить свою любовь, уважение и благодарность монегаскам».

Говоря о будущем, он подчеркнул: Монако должно развиваться, не теряя своей души. «Развитие, конечно, необходимо. Но не любой ценой. Важно, чтобы оно было максимально экологичным и ответственным».

Эта открытая, спокойная встреча в саду Княжеского дворца стала ещё одним подтверждением того, что и сам Князь, и вся его семья искренне вовлечены в судьбу страны и готовы продолжать двигаться вперёд вместе с Монако.

Другие важные темы, затронутые Князем

Государственный визит президента Макрона

Князь Альбер II отметил: «У нас отличные, даже дружеские отношения с президентом Макроном. Во время визита мы обсудим множество тем — включая наш ожидаемый выход из «серого списка» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, а также вопросы океанов и изменения климата».

Назначение нового государственного министра

Говоря о назначении нового государственного министра, Князь Альбер II отметил, что процесс продвигается: «Я рассмотрел несколько кандидатур и, конечно, после согласования с кандидатом, имеющим французское гражданство, должен буду проинформировать об этом президента Французской Республики». По его словам, официальное объявление может прозвучать ещё до визита президента.

Вопросы государственного жилищного фонда монегасков

Князь подтвердил начало второго этапа национального жилищного плана: «Уже были объявлены новые проекты, которые предусматривают строительство более 100 квартир, например, Lucioles на улице Луи-Орелия и авеню Эктора Отто».

Проект Annonciade 2

Говоря о масштабном строительном проекте Annonciade 2, Князь Альбер II подтвердил, что его первоначальная концепция претерпела изменения:

«Да, она неизбежно изменилась. […] Правительство активно работает над этим градостроительным проектом. Необходимо понимать, что он охватывает практически 100 000 квадратных метров полезной площади».

Реконструкция торгового центра в Фонвьее

Проект реконструкции торгового центра в Фонвьее продвигается, отметил Князь, который упомянул о «новых направлениях» и презентации, запланированной до лета: «Необходимо переосмыслить гипермаркет, торговую часть, а также [зоны] для отдыха и рестораны».

Последствия попадания в «серый список» международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег

Князь выразил уверенность в устойчивости экономики: «Следует признать, что на данный момент последствия остаются довольно ограниченными. Фундаментальные показатели нашей экономики остаются стабильными и устойчивыми в ключевых секторах». Он пояснил, что промежуточные отчёты «в целом положительные» и указывают на то, что Княжество «находится на правильном пути».

Приверженность «голубой» экономике

Князь вновь призвал к усилению финансовой поддержки охраны океанов: «По оценкам, на сегодняшний день из 175 миллиардов долларов США, необходимых ежегодно для поддержания устойчивого состояния Мирового океана, мобилизовано лишь 25 миллиардов».