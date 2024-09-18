Князь Альбер II и княгиня Шарлен трогательно приняли участие в открытии нового приюта Общества защиты животных в Монако

Новый приют, созданный Обществом защиты животных Монако (SPA), нацелен на обеспечение безопасности и комфорта для брошенных или подвергшихся жестокому обращению животных. Давайте вспомним этот важный день вместе с Князем Альбером II и Княгиней Шарлен, которые олицетворяют приверженность страны делу защиты животных и поддерживают работу ассоциации.

Церемония открытия прошла в живописном месте с видом на горы и под ясным голубым небом. Среди гостей были высокопоставленные представители власти, включая государственного министра Дидье Гийома, председателя Национального совета Томаса Бредзо, правительственного советника-министра по вопросам социальной политики и здравоохранению Кристофа Робино, правительственного советника-министра по вовпросам инфраструктуры, экологии и градостроительству Селин Карон-Даджиони, а также французские чиновники: субпрефект Ниццы-Монтань Лора Рейно и мэр Пейя Сирил Пьяцца.

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На церемонии присутствовали члены Совета директоров Общества защиты животных, в том числе Камилла Готлиб, а также почетные гости, среди которых председатель ФК «Монако» Дмитрий Рыболовлев и ведущий программы TF1 «13 часов» Жак Легрос, известный своей любовью к нашим четвероногим братьям. Открытие нового приюта стало важным шагом на пути к улучшению условий для животных, находящихся под опекой SPA Монако.

Два года назад Князь Альбер II и Княгиня Шарлен заложили первый камень в основание этого современного приюта. И вот, спустя время, на участке площадью 3 750 м² и на высоте 700 метров, завершилось создание комплекса, который стал настоящим домом для животных. Приют вмещает до 40 собак и 50 кошек. Проект, на который было выделено 14 миллионов евро, разработан с заботой об экологии и гармоничной интеграцией в окружающий ландшафт.

Проект, стоимостью 14 миллионов евро, был задуман с особым вниманием к окружающей природе: при его строительстве учитывались особенности местного ландшафта, а также защита флоры и фауны.

© Эрик Матон / Княжеский дворец

Новый приют был создан с учетом всех потребностей животных.

Старый приют SPA в Эзе давно не отвечал современным стандартам. Он был окружен виллами и сильно обветшал, из-за чего не мог должным образом заботиться о животных. После долгих поисков для нового приюта выбрали Пей. Архитектор Микл Бурель вместе с экспертами разработал проект террасного здания, которое идеально вписывается в этот уникальный природный ландшафт.

Каждая деталь была продумана так, чтобы создать для животных максимально безопасную и комфортную среду, соответствующую их индивидуальным нуждам. Приют включает два отдельных питомника для 40 собак, а также помещения, специально оборудованные для щенков, животных на карантине, и для 50 кошек, из которых семь находятся на карантине. Кроме того, была оборудована специальная комната для новых обитателей (NAC) и птиц с учетом их особых потребностей.

Забота о животных — главный приоритет приюта

Каждый день команда приюта, состоящая из шести квалифицированных сотрудников, с полной отдачей заботится о животных. Под руководством менеджера по уходу, четыре специалиста и один многопрофильный сотрудник не только поддерживают порядок в помещениях, но и занимаются административной работой. Эти специалисты, обученные обращению даже с агрессивными животными, ежедневно занимаются их уходом, реабилитацией и подготовкой к новой жизни в семьях.

Приют выполняет важные задачи: здесь принимают животных, которых бросили или нашли на улицах Монако, предоставляют временное убежище питомцам, чьи хозяева попали в больницу или ушли из жизни. Также здесь помогают животным, привезённым из других приютов. В приюте заботятся и о раненых птицах, и о так называемых «новых домашних животных» (NAC), которых выхаживают до полного выздоровления и выпускают на свободу.

Открытие нового приюта в Пее стало важным событием для Общества защиты животных Монако. Это новый этап в их работе, направленной на помощь животным, попавшим в беду. Этот день запомнится как важный шаг вперёд в заботе о братьях наших меньших.

Князь Альбер II и Княгиня Шарлен приняли участие в церемонии, вместе с Лаурой Рейно, субпрефектом Ниццы-Монтань, и Сирилом Пьяцца, мэром Пейя (слева). Среди гостей были высокопоставленные представители власти, включая правительственного советника-министра по вопросам инфраструктуры, экологии и градостроительству Селин Карон-Даджиони, государственного министра Дидье Гийома, председателя Национального совета Томаса Бредзо, правительственного советника-министра по вопросам социальной политики и здравоохранению Кристофа Робино (справа) © Эрик Матон / Княжеский дворец

Практическая информация:

Приют Refuge l’Abri de la SPA de Monaco находится по адресу: Route de Peille, 960, Chemin des Gralhes, 06440 Peille

От Монако до приюта можно доехать за 30 минут, на территории есть парковка

Время приёма посетителей: ежедневно по записи с 14:00 до 17:00

Телефон: +33(0)4 93 41 03 62 — звонки принимаются ежедневно с 9:00 до 11:15 и с 14:00 до 18:00

e-mail для общей информации или передачи животных: contact@spamonaco.mc — по вопросам «усыновления»: adoption@spamonaco.mc

Веб-сайт: www.spamonaco.mc

Соцсети: Refuge l’Abri — SPA de Monaco

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