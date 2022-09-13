Княгиня Шарлен будет Президентом этого приюта Общества охраны животных.

Знаковое событие! В понедельник, 12 сентября, Князь Альбер II и Княгиня Шарлен посетили коммуну Пей, где заложили первый камень в основание будущего приюта монакского Общества защиты животных.

До сих пор приют находился в г. Эз, но сегодня его помещения стали неудобными. В 2018 году коммуна Пей и префектура департамента Альп-Маритим предложили под приют участок площадью 2 500 м², на котором в январе этого года началось строительство.

© Эрик Матон (Eric Mathon) / Княжеский дворец

Здание приюта будет отвечать требованиям охраны окружающей среды, в частности, нынешней флоры. Строительство должно закончиться в конце 2023 года, и несчастные питомцы смогут заселиться в новое здание. Князь Альбер II заявил, что руководить приютом будет Княгиня Шарлен, что еще раз свидетельствует о том, какое значение Княгиня придает делу охраны животных.

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Вот уже много лет Княгиня Шарлен и ее Фонд участвуют, в частности, в деле охраны носорогов, а также в акциях южноафриканского общества охраны животных, фонда Thanda и фонда Кевина Ричардсона.

Княжескую чету сопровождали многие культовые личности Княжества, среди которых – государственный министр, Пьер Дарту, Председатель Национального совета, Стефан Валери, и Камий Готтлиб, дочь принцессы Стефании.