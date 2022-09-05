В субботу 3-го сентября княжеская семья побывала в парке принцессы Антуанетты на традиционном пикнике U Cavagnëtu.

Весь вечер Князь Альбер II и Княгиня Шарлен со своими детьми – наследным принцем Жаком и принцессой Габриеллой – были в центре внимания. Пикник U Cavagnëtu – один из любимых праздников монегасков, и они ждали его целых два года.

Эрик Матон (Eric Mathon) / Княжеский дворец

На входе в парк княжескую семью ждало традиционное танцевальное представление. После приветственных речей наступило время насладиться долгожданным праздником. Князь Альбер II и Княгиня Шарлен встретились с приглашенными монегасками и посетили различные стенды, подготовленные по этому случаю.

Эрик Матон (Eric Mathon) / Княжеский дворец

Наследный принц Жак и принцесса Габлиелла – оба одетые в васильковых тонах – не отставали от родителей. Принцессу Габриеллу попросили сфотографироваться с Княгиней Шарлен.

На время празднеств парк принцессы Антуанетты будет закрыт до 7-го сентября включительно.