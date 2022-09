Sabato 3 settembre al parco Principessa Antonietta ha fatto il suo ritorno il tradizionale picnic “U Cavagnëtu”, al quale ha partecipato la Famiglia Principesca.

Il Principe Alberto II e la Principessa Charlène accompagnati dai loro figli, il Principe Ereditario Jacques e la Principessa Gabriella, hanno partecipato all’evento per tutta la serata. Il picnic “U Cavagnëtu” è un appuntamento immancabile per i monegaschi, che aspettavano il suo ritorno da ormai due anni.

© Eric Mathon / Palazzo del Principe

Come da programma, la serata è stata aperta da uno spettacolo di danza tradizionale tenutosi all’ingresso del parco davanti alla Famiglia Principesca. Dopo diversi discorsi, il Principe Alberto II e la Principessa Charlène hanno potuto approfittare dell’appuntamento annuale per incontrare i monegaschi lì presenti e visitare i vari stand allestiti per l’occasione.

© Eric Mathon / Palazzo del Principe

Il Principe Ereditario Jacques e la Principessa Gabriella, vestiti entrambi in tonalità azzurre, seguivano i genitori. Alla Principessa Gabriella è stato chiesto di posare per qualche foto con sua madre.

Per via dell’evento, il parco Principessa Antonietta rimarrà chiuso fino al 7 settembre (incluso).